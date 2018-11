STOP – EMISIONI 50 (SEZONI 4)

Apeli: Bëni chek-upin, që të kuroheni me ilace të skaduara…!

Chek upi është ndër projektet më të debatuara të qeverisë Rama. “Stop” madje ka publikuar edhe kontratat abuzive, që tregojnë, se ambientet me qira, që janë marrë për kontrollin shëndetësor, paguhen nga ambulancat. Së fundi është publikuar edhe lajmi, se 93% e ilaceve në QSUT janë të skaduara. Në këto kushte, Renaldo ka pyetur qytetarët, nëse e kanë bërë chek-upin dhe a kanë besim të kurohen me këto medikamente.



“Stop” e “Fundjava” bëjnë me shtëpi të re dy familje të varfra.

Pak ditë më parë “Stop” transmetoi rastin e familjes Bilali në Pezë të Tiranës dhe apelin e “Fundjavë ndryshe”, për t’i rindërtuar shtëpinë.Familja Bilali jeton në një shtëpi të pabanueshme pa dyer e pa dritare, por sot ata janë bërë me shtëpi të re.Një tjetër rast është edhe ai i familjes Cosolli, që jeton në një shkollë të braktisur në fshatin Cezmë e Vogël të Mokrës.Ata kanë 6 vjet, që nuk kanë drita e ujë, ndërsa muret e shtëpisë po bien, duke u rrezikuar jetën. Por sot për Anisën, Andin e Marisol Cosollin jeta ka ndryshuar. Fundjava ka përurar shtëpinë e re për 5 anëtarët e familjes Cosolli.Presidenti i “Fundjavës”, Arbër Hajdari dhe shumë vullnetarë të kësaj nisme ishin në studion e “Stop” për projektet e bamirësisë.



Dyqani pa energji, por kilovatët ecin, Stop zgjidh problemin.

Roza Kalari iu drejtua emisionit “Stop” pasi në dyqanin e vëllait të saj në Duurës, sahati i energjisë ecën, pse objekti nuk ka energji.Pas dy ankesave pa përgjigje në shërbimin e klientit, Roza kërkoi ndihmën e “Stop”.Gazetarja vuri në dijeni drejtorinë e përgjithshme të OSHEE dhe bashkë me grupin e punës nga ky institucion, u nis për në Durrës. Pas verifikimeve, Ardi Kola, drejtori për median pranë OSHEE-së tha, se sahati rezulton me defekt dhe do të ndërrohet. Ndërsa kilowatët e faturuar gabimisht, do t’i hiqen abonetit.