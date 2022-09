Stop – Emisioni 6 Shtator 2022 (Sezoni 8)

06/09/2022

Mbrëmjen e djeshme nisi punën sesioni i ri parlamentar. Ne ishim në ambientet e jashtme të Kuvendit dhe i pyetëm deputetët për pushimet e verës.Shumica e tyre thanë, se kanë pushuar në Shqipëri. Vec pushimeve, një tjetër pikë, në të cilën i ngacmuam parlamentarët, ishte zgjedhja e veshjes së tyre.

Një familje me mundësi të pakta ekonomike nga Shqipëria e mesme, e përbërë nga dy prindërit dhe tre vajzat e tyre nga 10 në 16 vjec, u zhvendosën para një viti në periferi të Tiranës për një jetë më të mirë.Prindërit punojnë mesa munden e vajzat shkojnë në shkollë.Por babai i vajzës tregon, se një i moshuar i zonës, i ngacmon vajzën e vogël 10 vjecare. 77 vjecari ankohet, se e mitura i ka folur pa edukatë dhe në këtë moment, e vogla tregon, sesi kishte tentuar ta ngacmonte i moshuari.Vajza tha, se 77 vjecari e ndiqte dhe i kishte treguar foto të tij në plazh krejtësisht i zhveshur.Madje në një rast, burri i moshuar kishte tentuar ta merrte vajzën e vogël në shtëpinë e tij, por kjo e fundit i kishte shpëtuar nga dora dhe ishte larguar.Prindërit e të miturës kanë bërë denoncim, por asgjë nuk ka ndodhur.Të njejtat taktika, 77 vjecari i ka provuar edhe me vajzat e tjera të familjes.”Stop” ka siguruar dëshminë e të miturës dhe motrës së saj të madhe.Prokurorja e cështjes Miranda Bushi, nuk ka bërë asgjë për zbardhjen e saj, duke thënë, se nuk ka prova.Por zonja Bushi nuk ka nxjerrë as të dhënat nga celulari i të moshuarit dhe as ka kërkuar, që e mitura të shkojë e ta cojë atje ku e kishte drejtuar i moshuari. Këtë të fundit e ka bërë emisioni “Stop”, duke provuar vërtetësinë e thënieve të vajzës.

Gjatë kohës së verës u ndalëm në zonën e Arbanës, tek “Ura e Beshirit”, mbi lumin Erzen dhe pamë, se ky lumë kishte ndryshuar ngjyrë, duke lëshuar aromë të pakëndshme.Banorët e zonës na treguan, se në këtë zonë hidhen mbetje nga subjektet me makina duke e ndotur. Për pasojë aty as nuk vaditet, as nuk pi bagëtia. Ndërsa peshqit kanë të ngordhur.Ata thonë, se bëhet fjalë për mbetje fabrikash. “Stop “, vuri në dijeni Kryeinspektoren e Agjensisë Kombtare të Mjedisit, Diana Mile, e cila pasi u njoh me problematikën, na premtoi marrjen e masave. Pas inspektimit, u gjobitën disa subjekte, sic ishte “Sejega”.