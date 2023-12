Stop – Emisioni 7 Dhjetor 2023 (Sezoni 9)

21:00 07/12/2023

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Gafa e gazetares në trasmetim, drejtohet kur kupton se është live

Një gazetare e BBC-së, ka dalë në transmetim me gishtin e mesit të ngritur. Por kur e ka kuptuar, që ishte live, është drejtuar menjëherë e ka nisur lajmet.Në pak minuta videoja është bërë virale.Parlamenti shqiptar ka miratuar sot në kohë rekord, në vetëm 7 minuta buxhetin nen për nen për vitin 2024. Ligji më i rëndësishëm i vitit është votuar mes kaosit e rrëmujës, tymueseve dhe karrikeve të hedhura pranë foltores së Kuvendit.

“Tall b*thën me ne”, avokati humb çështjen, “s’iu pagoi” gjyqtarëve të Kushtetueses drekën 500 mijë Lekëshe

Në redaksinë e emisionit investigativ “Stop” në Tv Klan është drejtuar një qytetar nga Tirana, i cili ishte në proces gjyqësor për një çështje pronësie. Ai i mori me radhë shkallët e Gjyqësorit e në fund e çoi çështjen në Gjykatën Kushtetuese. Për ndjekjen ligjore i dha prokurë avokatit Fatmir Gjika.

Qytetari tregon se kur u takua me avokatin, ky i fundit i kërkoi 500 mijë Lekë për kërkesë-padinë, e më pas edhe 1500 Euro si ryshfet për gjyqtarët e Kushtetueses, në mënyrë që të fitonte gjyqin.

Pasi mbaroi seanca, avokati i kërkoi edhe 500 mijë Lekë që gjyqtarët pasi morën vendimin në favor të hanin edhe një drekë. Shumën e fundit, qytetari nuk ia dha. Në përfundim, kur zbardhet vendimi, kërkesa e qytetarit ishte rrëzuar.

Denoncuesi: Kur u prezantuam në fillim më kërkoi vetëm 500 mijë Lekë për kërkesë-padinë dhe 50 mijë Lekë për prokurën. E pyeta nëse kisha pagesa të tjera dhe më tha që “nuk ke asnjë pagesë tjetër”. Pasi kaluan pak kohë më kërkoi dhe 1 mijë e 500 Euro të tjera pasi sipas tij i donte që të ju jepte gjyqtarëve të Kushtetueses që unë të kisha të sigurtë fitimin e gjyqit.

Gazetarja: A të tha se kujt gjyqtari do ja jepte 1 mijë e 500 Euro që ti të fitoje gjyqin?

Denoncuesi: Nuk përmendi emra, por sipas tij duhet të ju jepnim patjetër që ta kishim të fituar gjyqin. Unë ja dhashë paratë, i mori. Kaluan disa kohë dhe gjithë kohën kur e pyesja më thoshte që “e ke çështjen të fituar”. Pasi u zhvillua gjyqi, por nuk kishte dalë vendimi, më kërkoi dhe 500 mijë Lekë të tjera. I donin gjyqtarët e Kushtetueses për të ngrënë një drekë pasi të mbaronin gjyqin. U detyrova dhe mora vetë vendimin dhe pashë që më kishin rrëzuar. E kisha humbur gjyqin. Më tej, i kërkova Lekët dhe sipas tij, unë ato Lekë i dhashë për të fituar gjyqin.

Gazetarja: A t’i ka kthyer Lekët?

Denoncuesi: Jo, akoma nuk m’i ka kthyer Lekët dhe jam në pritje. Në Qershor ka dalë vendimi.

Qytetari i kërkoi avokatit paratë mbrapsht, por ky i fundit vetëm e mashtron vazhdimisht. Mbrojtësi ligjor i thotë qytetarit se “e kishte çështjen të fituar, por gjyqtarët u ofenduan që nuk u dha drekën, ndaj e rrëzuan”.

Qytetari: A thua vetëm për 500 mijë Lekëshin na e rrëzuan? Vetëm ai 500 mijë Lekësh na e rrëzoi?

Avokati Fatmir Gjika: Me thënë të drejtën, më duket e bënë prej inatit, se thanë ky talli b*thën me ne. Ata më thanë, na jep një drekë. Më shumë iu kushtonte dreka, në kuptimin moral, të betohem. Ai (gjyqtari) më tha, do shkojmë 4 vetë, 5 vetë një drekë. Tre unë i kisha në tavë, siç i ke parë edhe aty.

Qytetari: Avokat, pse kaq poshtë kanë rënë ata për 500 mijë Lekë?

Avokati: S’është tek Lekët. Është morali. Po tall b*thën me ne?

Qytetari: Avokat edhe vetë t’ia kishe dhënë..!

Avokati: Po s’kisha, për kokë të fëmijëve. Ia kisha dhënë 100 herë vetë, unë nuk kisha. Për atë Zot, për kokë të tre kalamajve, ta vë dorën në qitap! Këta tani, i thashë shkoni në filan vend, se erdha! Ata u shtruan, që i q… nonën edhe unë nuk shkova. Ma bënë inatin mua.

Qytetari: Kush ishin këta? Të kesh kaq shoqëri…

Avokati: S’ka rëndësi! Unë e pata një faj vetë. “Shkoni hani një drekë, se erdha”! Dhe është më tepër ai morali, sic thua ti. Ja, inati i shqiptarëve.

Qytetari: Ata 1 500 Euro i morën dhe ishin ok.

Avokati: Ore, treshja ishte (dakord). Ata janë 9 veta. Këta të tre unë i kam shokë, njërin nga ata të paktën, që e kaluan dhe unë nuk ia kërkoj. I qofshin falë! Unë e ha vetë, në kuptimin shumë të mirë të fjalës.

Qytetari: Kush është ky shoku jot?

Avokati: S’ka rëndësi tani! Ore, unë e kam vënë në rrezik vendin atje, se ata thonë, talle b*thën me ne, se ata më dinë avokat të fuqishëm mua.

Qytetari: Po mirë, kush do m’i kthejë ato Lekë mua?

Avokati: Unë do të t’i kthej avash-avash vetë. Unë ta dhashë llafin. Mua më vjen keq për çështjen, jo për 1500-shen.

Qytetari: Më the në fund të Nëntorit do të jap Lekët, unë nuk të bezdisa.

Avokati: Nuk i kam tani. Do t’i jap unë. Ore, ta kam dhënë llafin unë.

Qytetari: Në qoftë se nuk ua ke dhënë atyre, m’i jep, por po ua ke dhënë atyre…

Avokati: Vë dorën…

Qytetari: Po ua ke dhënë atyre, atëherë merrua atyre!

Avokati: Nuk merrem dot me atë pjesë tani, se nesër kam prapë punë me ta.

Qytetari: Edhe njëherë, unë i kam qëndruar fjalës. Është fundi i Nëntorit tani…

Avokati: Kur s’ke, s’ke, o vëlla. Me m’vra, ca të bëj! Brenda një muaji a dy muajsh do i marrësh.

Qytetari: Merrja atij, që ia ke dhënë, avokat!

Avokati: Jo, atij s’ia marr dot. Nuk të thashë gjë unë, nuk është se ta mohoj.

Pamje të reja/ I kakarisin shpendët në gji, hajduti i pulave kapet mat sërish

Ditën e djeshme, emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan transmetoi një problematikë nga Patosi. Në një lagje të këtij qyteti, në 19 Nëntor 2023 në mes të natës 2 hajdutë kanë vjedhur 10 pula deti në familjen Malaj. Denoncimin e bëri Pëllumb Malaj, djali i vogël i shtëpisë, i cili është emigrant prej 20 vitesh në Greqi. Ai ka frikë edhe për sigurinë e nënës 85-vjeçare, e cila jeton e vetme.

Denoncuesi: Banoj në Greqi që prej 27 vitesh. Kam nënën vetëm që më jeton në Patos. Para 10 ditësh më janë futur në shtëpi dhe më kanë dhunuar banesën, më kanë vjedhur. Kam ardhur nga Greqia për këtë punë. Kam bërë kallëzim në Rajonin e Policisë Patos për të identifikuar personat, nuk më është dhënë zgjidhje.

Denoncuesja: Ne nuk na ka vjedhur kurrë njeri. Plaku ka 3 muaj që ka vdekur. Iku plaku, bëhet kjo punë. Unë haja një kokërr vezë se nuk e blija dot. Ja për këtë i mbaja. Pse të vinte djali nga andej? Punët e tij i prishi. Mua më ka lënë frikë. Kam frikë natën.

Nga kamerat e sigurisë se zonës, ku ndodhi vjedhja duket hajduti i pulave, Bajram Sulejmani një komshi në zonë. Për këtë denoncim, “Stop” pyeti të dyshuarin e ngjarjes, zotin Sulejmani. Ai mohoi çdo gjë, duke thënëse punon taksi në të zezë, por nuk ka një alibi se ku ka qenë natën e vjedhjes në orën 2 të mëngjesit.

Gazetari: Si je Bajram? Në lidhje me një vjedhje që ka ndodhur këtu, akuzoheni ju. Ju çaloni apo jo?

Bajram Sulejmani: Nuk çaloj, fare pak. Unë e sqarova dhe me policinë që unë qarkulloj kur bëj taksi.

Gazetari: Nuk e di a e dallon, këtu je ti ku çalon. Ja makina jote.

Bajram Sulejmani: Unë i sqarova dhe organet kompetente për këtë. Erdhi policia në shtëpi dhe ju kam thënë që “unë punoj natën e ditë pa orar”.

Denoncuesi: O Bajram unë e kam shtëpinë plot me kamera. Makina jote ka kaluar atje sipas kamerave në orën 2 pa çerek.

Bajram Sulejmani: Po ka kaluar.

Gazetari: Ku ke shkuar?

Bajram Sulejmani: I thonë 10 ditë o shok. 10 ditë unë nuk mbaj mend asgjë.

Sot në redaksinë e emisionit “Stop” ka mbërritur një tjetër video, ku Bajrami ka vjedhur pula dhe i ka futur ato në gjoks.

Saimir Kodra: Në hetimin që bëmë ne, atë që nuk bëri dot Komisariati i Policisë Patos, ja tek e ke Sulejmanin. Po ta shikoni, këtu në gjoks ka 2 pula, por nuk është se i ka vjedhur, por kishte ftohtë dhe i futi në gjoks 2 pula. Shikoni kur del nga shtëpia. Ja tek e keni Sulejmanin që është e njëjta këmbë që lëviz paksa me probleme. Këtu është Sulejmani në vjedhjen e re që na e sollën sot. Është i njëjti Sulejman.

Gentian Zenelaj: Mos ka ardhur koha që banorët e këtij fshati t’i fusin pulat brenda në shtëpi dhe në kat të dytë mundësisht?

Saimir Kodra: Po, bravo dhe vetë të rrijnë nëpër koteca. Ka ardhur koha që banorët e zonës ta marrin Sulejmanin dhe ta fusin atje tek vendi bashkë me policinë. Është i njëjti xhup dhe i njëjti kapuç.

Gentian Zenelaj: Mblidhni forcat çfarë që të keni Policia e Fierit dhe ruani ato 3-4 pula që keni në fshat se do të humbasë rraca e pulës./tvklan.al