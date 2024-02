Stop – Emisioni 7 Shkurt 2024 (Sezoni 9)

21:00 07/02/2024

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Një arbitër është filmuar duke pirë birra, gjatë një ndeshjeje në Albania league.Një cicëron turk është filmuar gjatë një ekskursioni në Lezhë, duke sharë e fyer heroin tonë kombtar Gjergj Kastriot Skënderbeun, e duke e quajtur këtë fundit, tradhtar të perandorisë osmane dhe sulmues të popullsisë së pafajshme.

Ju kujtohet sherri mes mësueseve në Vlorë? Autorja e agresionit jep akoma mësim në atë shkollë dhe madje “gradohet”

Në 21 Nëntor 2023, emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan, transmetoi një problematikë nga fshati Kuç i Vlorës. Në shkollën “Memo Meto” në datën 18 Tetor 2023 në ambientet e shkollës, 2 mësuese u konfliktuan jo vetëm verbalisht, por situata degjeneroi edhe në dhunë fizike.

Blerina Muça, mësuesja e Bio-Kimisë, tha se ka pasur një debat me një koleg të shkollës, debat që sipas saj u regjistrua nga mësuesja e anglishtes Irma Yzeiraj, e cila e kërcënoi me publikimin e videos. Më pas, mësuese Blerina tregoi, se është bullizuar dhe ofenduar vazhdimisht nga kolegia Irma për faktin, se mban syze optike, është beqare, apo duke e akuzuar, për raporte intime me persona të ndryshëm.

Blerina Muça: Vij këtë vit përsëri në shkollë dhe gjëja e parë që filloi ishin kërcënimet ndaj meje, me bullizim të tmerrshëm duke cënuar anën time morale.

Pyetje: Çfarë të thuhej konkretisht?

Blerina Muça: “Ke shkuar me shoferin e autobusit”, “je qorre”, “je e shëmtuar”, “të ka lënë Zoti të shëmtuar”, “je beqare”. Në momentin që shkuam në oborrin e shkollës, zonja më vjen nga mbrapa, më kap për flokësh, duke bërtitur “do të të tërheq zvarrë, do të të shqyej”. Kjo më merr syzet optike sepse unë në njërin sy jam me 30% shikim dhe mundohet që t’i thyejë. Syzet m’u bënë copash.

Një debat i nisur në furgonin e transportit, shkoi në pikën që në ambientet e shkollës, mësuese Irma e kapi nga flokët Blerinën, duke i thyer edhe syzet. Gjatë konfliktit kanë qenë prezentë nxënësit dhe drejtoresha e shkollës.

Mësuese Blerina: Më jep lekët e syzeve!

Mësuese Irma: Moj, do të marr zvarrë! Do të thyej telefonin!

Mësuese Blerina: Do më thyesh telefonin? Mbush ti moj?

Mësuese Irma: Bëj video!

Mësuese Blerina: Ashtu më ke bërë dhe ti.

Pas transmetimit, Ministria e Arsimit reagoi duke u shprehur se do të vepronte, pasi prokuroria të zbardhte ngjarjen. Në përgjigjen e Prokurorisë thuhet se nga studimi i materialit nuk janë konstatuar elementë të veprës penale dhe materiali është arkivuar. Për të dyja mësueset e konfliktuara u morën masa “Paralajmërim për largim nga puna”.

Së fundi, mësuese Irma Yzeiraj, është përfshirë në debate me prindër të nxënësve të shkollës Memo Meto, pasi këta të fundit nuk kanë pranuar të hyjnë në mësim, duke thënë se ndjehen të bullizuar.

Mësuese Irma: Sa nxënës nuk duan të hyjnë në orën time? Do t’i numërojmë dhe do vemi në klasë. Ta dimë, sa nxënës nuk duan të hyjnë në orën time. Dua të di, sa nxënës nuk vijnë në orën time!

Drejtoresha: Unë i futa në mësim.

Mësuese Irma: Ka ndonjë arsye, pse s’donin?

Drejtoresha: Ma thanë dhe arsyen.

Mësuese Irma: Kishin ndonjë arsye tjetër, se unë s’kam bërë më mësim me ta.

Drejtoresha: Jo, s’ke bërë.



“Stop” ka biseduar me psikologen që ka bërë vlerësimin psiko-social dhe ajo thotë se duke qenë se ka pyetur mësues, nxënës dhe performanca e saj në punë është e mirë, atëherë ka arritur rezultate të mjaftueshme, gjë që ka çuar në emërimin përfundimtar të mësueses së anglishtes.

Psikologia: Atëherë, unë jam bazuar në një procedurë, kështu që unë kam bërë pyetësor me nxënës, kam bërë vlerësim nga drejtori i shkollës, kam bërë intervistë, vëzhgimin dhe nga rezultatet, që mua më kanë dalë nga të gjitha instrumentet, që kam përdorur, më kanë rezultuar, që vlerësimi, që unë duhet t’i bëja mësuese Irma Yzeiraj, më ka dalë i mjaftueshëm.

Gazetarja: Po vlerësim psiko-social mësueses a i keni bërë?

Psikologia: I kam bërë. Ky është vlerësimi, që unë i kam bërë.

Gazetarja: Pjesëmarrja në një konflikt dhe veprimet e pahijshme në ambientet e shkollës, nuk ndikojnë në vlerësimin që ju bëni?

Psikologia: Neve si psikologë vlerësojmë tetë fusha, në të cilat ne bazohemi dhe në aspektin arsimor akademik, mësuesja është mjaftueshëm e mirë dhe marrëdhënia me nxënësit është e mirë. Kështu që unë këto dy komponentë nuk mund t’ia vija dobët. Sigurisht, që mësuesja ka kaluar dhe në komision, që ka bërë intervistën në ZVA, që kështu është bërë vlerësim nga të dyja anët dhe është bërë mjaftueshëm.

“I ka thënë gojëçorape”/ Prindi e denoncon për bullizim ndaj fëmijës, mësuesja i kthehet: Pse moj, i nxora armën?

Lidhur më rastin e konfliktit verbal e fizik të mësueseve në shkollën “Memo Meto” në Kuç të Vlorës, i transmetuar nga emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan, ka qenë vetë prindi i një nxënësi që ka treguar arsyen e debatit me mësuese Irmën duke thënë se edhe psikologia ka pasur dijeni.

Prindi: Patjetër, që e ka marrë vesh. Dhe në qoftë se nuk e mori nga ne, ajo e mori vesh kur erdhi psikologia në shkollë që kërkoi për fëmijët që nuk i futeshin në orë të mësimit. Se më tha ajo psikologia e parë mua, po të bien pyetësorë,- tha,- shprehen fëmijët? Po,- i thashë unë,- shprehen, i thashë. Dhe kjo mikja për atë punë erdhi ditën tjetër. Për këtë fëmijë, fiks për djalin tim erdhi që bullizohej nga mësuesja. Për këtë pjesë ishte prezente kur thashë unë, mësuesja e pranoi pa problem në sy të prindit që nuk kam sharë djalin tënd, por kam sharë këtë tjetrin.

Mësuesja: Sepse debatin e pa, apo jo? (Për psikologen)

Prindi: Po, sepse debati vazhdoi edhe në zyrë.

Ndërkohë psikologia mohoi të ketë dijeni në një komunikim që pati me gazetaren e “Stop”.

Gazetarja: Ju a keni qenë prezente në debate që mësuese Irma ka pasur me prindër të asaj shkolle.

Psikologia: Jo, jo! Në asnjë debat unë nuk kam qenë prezente.

Gazetarja: As me fëmijë, të cilët nuk donin të hynin në shkollë?

Psikologia: Jo, jo, jo! Kanë qenë psikologë të tjerë. Ka qenë një grup pune, ku u dërgua nga ZVA dhe ata psikologë kanë qenë prezent për këtë rast.

Gazetarja: E kuptoj, por ju paskeni dijeni për debatet që kanë pasur mes tyre…

Psikologia: Debat mes prindërve, nuk jam në dijeni.

Gazetarja: Po prindërit a kanë pasur ankesa ndaj mësuese Irmës?

Psikologia: Jo, nuk na ka ardhur asnjë ankesë.

Regjistrim nga një mbledhje ku prindi ankohet që mësuese Irma i ka bullizuar fëmijën dhe kjo e fundit e pranon:

Mësuesi drejtuar prindit: Ty, fëmija të është sulmuar?

Prindi: Po, më është sulmuar.

Mësuesi: Nga kush?

Prindi: Nga Irma. I është thënë gojëçorape, i është thënë bullizues, i është thënë që rreh nxënësit e shkollës.

Mësuese Irma: Pse moj, i nxora armën?! Ke shumë të drejtë.

Prindi: Po normal që kam shumë të drejtë.

Nga ana tjetër, nga ana e ZVA Vlorë Himarë, i thuhet “Stop” se nga vlerësimi psiko-social nga psikologia dhe komisioni AD HOC, mësuese Irma Yzeiraj, ka arritur rezultate të mjaftueshme për të vazhduar marrëdhënien e punës.

Alma Lama, Kryetare e sindikatës së mësuesve Tiranë shprehet e revoltuar nga emërimi, që është bërë për mësuesen, pas transmetimit të pamjeve shokuese në emisionin “Stop”. Ajo tregon se ka pasur edhe në Tiranë raste të tilla, por ZVA e kryeqyetit ka vepruar me kujdes.

Alma Lama: Pamjet që ju transmetuat ishin shokuese dhe një sjellje e tillë etike që u pa në emision, me thënë të drejtën na turpëron të gjithë mësuesve. Ne nuk duhet të kemi në sistemin tonë arsimor mësues me atë performancë që ne pamë në media. Më shqetëson fakti që një mësuese si Irma të emërohet dhe të japë mësim në institucionet tona arsimore. Kemi pasur raste në Tiranë e në fakt ZVA Tiranë ka vepruar me shumë kujdes edhe nuk ka lejuar që të agravojë situata, aq më keq situata që mësuesja të emërohet po në atë shkollë. Ajo figurë edukative në atë shkollë është shumë e cënuar, nuk duhet ta emëronin në atë shkollë, vetëm nëse Vlora nuk ka mësues Anglishteje dhe ne kemi ngelur në dorë të Irmës, atëherë mund të bëhej një emërim, çdo rast tjetër është i pafalshëm./tvklan.al