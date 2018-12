STOP – EMISIONI 70 (SEZONI 4)

Pse kryeministri përdor fjalën gomar? Flasin qytetarët.

Pak ditë më parë u mbajt mbledhja e dy qeverive, asaj të Shqipërise dhe Kosovës. Ndër të tjera, kryeministri Rama u shpreh, se kush e quan tradhtar Hashim Thacin për negociatat me Serbinë, është gomar.Por Renaldo u është drejtuar qytetarëve të Tiranës, për të kuptuar, se pse Rama u shpreh në këtë mënyrë e cili ishte kuptimi i përdorimit të fjalës “gomar”.



Vjollca Peci, nga Elbasani, denoncon në “Stop”, se e pushuan nga puna me një telefonatë dhe pas asnjë paralajmërim, edhe pse kishte 14 vjet instruktore rrobaqepësie në Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional Publik.Si të mos mjaftonte kjo, në zyrën e punës i thonë, se nuk përfiton as një vit asistencë, pasi rezulton me 6 vjet punë dhe jo 14. Gazetarja e “Stop” merr takim me drejtorin e Drejtorisë Rajonale të Formimit Profesional Publik në Elbasan dhe Indrit Abdiaj, pasi nxjerr si justifikim arsimin e zonjës për pushimin e saj, në fund pranon shkeljen.Avokatja Eda Grimci shpjegon, se Vjollca Peci ka patur një kontratë pa afat.Për pjesën e sigurimeve, ajo thotë, se mosderdhja e saktë është vepër penale. Ndërsa për pushimin nga puna, avokatja thotë, se është komplet abuziv.



Elbasan, Bulqizë, raste mjerimi dhe shprese në “Stop”.