Stop – Emisioni 8 Dhjetor 2021 (sezoni 7)

21:02 08/12/2021

8 dhjetori/ Meta ia fut vrapit e jep mesazhin e koduar: I thirrur si atehere.

Sot është përkujtuar 8 dhjetori, dita e rinisë. Plot 31 vjet më parë, lëvizjet studentore u bënë baza e vendosjes së pluralizmit politik në Shqipëri.Të gjithë përsonazhet politikë në vend uruan këtë ditë. Por spikati mesazhi i presidentit Meta. Në një video, Meta ia fut vrapit nga liqeni dhe përshëndet me dy gishta. Ndërsa në një tjetër, ai ka hedhur pamje nga 8 dhjetor 1990 dhe ka shkruar: sa herë cënohet liria, ndjehem i thirrur si atëherë.

Fiton gjyqin e merr parate e aksidentit, avokati kerkon 50% te shumes.

Një qytetar nga Tirana i është drejtuar emisionit “Stop”, për të denoncuar dy avokatët: Ndue Gjelaj dhe Miranda Sinanaj, pasi i mbajnë dosjen peng. E gjithë historia ka nisur në vitin 2021, kur qytetari i mori ata si përfaqësues ligjorë për rastin e një aksidenti. Ai doli i pafajshëm nga prokuroria dhe cështja nuk vajti fare në gjykatë. Për këtë mbrojtje ligjore, avokatët kërkuan 20% të shumës, që do të merrej. Nga aksidenti qytetari mori rreth 2 milionë lekë, dhe 8 milionë të tjera nga kompania e sigurimit. Por tani avokatët kërkojnë 3 mijë euro. Në fillim kishin kërkuar 20% të shumës, pastaj e bënë 50%, gjë që nuk është firmosur nga denoncuesi.Por tani avokati nuk dorëzon dosjen.

Fier/ Mashtrimi i policise, perdor makinen e sekuestruar te qytetarit.

Në 4 dhjetor “Stop” transmetoi një denoncim, ku thuhej, se Policia Rrugore e Fierit përdor një automjet Golf 4 me targa AA 127 KG, duke ndryshuar ngjyrën dhe vënë logo të policisë.Gazetari tentoi të kontaktojë me shefin e Policisë Rrugore Fier, Klodian Caushi, për ta pyetur për këtë skandal, por ai nuk u përgjigj.Me një njoftim për shtyp Policia e Fierit deklaroi, se automjeti nuk është në emër të qytetarit, por i ka kaluar shtetit me vendim të Komisionit të Kundravajtjeve.Policia nuk sqaroi, sesi është ndryshuar ngjyra e makinës. “Stop” verifikoi edhe deklaratën e policisë në DPSHTRR, por automjeti është ende në emrin e qytetarit.