Stop – Emisioni 8 Janar 2024 (Sezoni 9)

21:00 08/01/2024

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Vit i ri avaz i vjetër, pse ia futi vrapit Lulzim Basha sërish?

Viti ka nisur njësoj për njërin prej drejtuesve demokratë. Lulzim Basha, i njohur për raportin e tij të ngushtë me gjumin, është filmuar duke ia futur vrapit në aeroport, për të kapur avionin.

Avokatja vjedh tokën e 94-vjeçarit dhe ia jep burrit

Emisioni Stop në Tv Klan trajton mbrëmjen e sotme rastin e vjedhjes së një toke në fshatin Hekal të Petrelës, në Tiranë.

Bëhet fjalë për një tokë 1100 metra katrorë në pronësi të 94-vjeçarit Petrit Zenelaj. Toka e tij rezulton të ketë kaluar në pronësi të z.Skerdi Sulovari, që është bashkëshorti i avokates ndërmjetëse Iris Çekani, edhe pse 94-vjeçari nuk ka firmosur asnjë dokument shitje.

Avokatja Çekani kontaktuar nga Petrit Zenelaj për një problem tjetër. Vajzat e 94-vjeçarit, Vilma dhe Greta Zenelaj zbuluan shitjen e tokës së babait të tyre në Shtator 2023 kur u kthyen nga SHBA.

Sipas vajzave, avokatja ndërmjetëse Iris Çekani e ka mashtruar babain e tyre.

“Ne erdhëm për pushime në Shtator edhe sikur e pamë nga e-Albania që babi i kishte shkuar kjo pronë në emër të Skerdi Sulovarit. Rezultoi kur folëm me babain pasi kontrolluam disa dokumente që ky është bashkëshorti i një zonje, Iris Çekani, që është si ndërmjetëse që babai kishte marrë për ta ndihmuar për një problem tjetër. Kjo zonja i ka premtuar të gjitha që do të ndihmoj unë, i kishte bërë të firmoste edhe një prokurë të përgjithshme”.

“Kur erdhëm për pushime shkuam te zyra e saj edhe biseduam sepse si ndërmjetëse ajo thotë do t’ju jap disa informacione çfarë kam bërë deri tani. Na tha që kam dëgjuar se babai ka lënë një prokurë të përgjithshme një gruaje tjetër edhe kujdes goca merrni ju prokurë të përgjithshme se më duket dikush po ja fut babait tuaj. Ndërkohë kishte mbaruar punë me to sepse kjo tokë ishte regjistruar faktikisht në Gusht. Ne kërkojmë t’i paraqesim këta persona që kanë bërë një veprim të tillë që është komplet ilegal edhe mundësisht njerëzit e tjerë të vihen në dijeni, sidomos emrat e tyre”.

Vetë i moshuari Petrit Zenelaj thotë se nuk ka shitur asnjë tokë.

“Të vjedh tokën tjetri, si është e mundur. Është një sipërfaqe toke goxha 1700 metra, ka dhe 10 rrënjë të vjetër ullinj shekullorë që prodhon 4-5 kuintal në vit. Në këto rrethana, njihja një persone që ishte anëtare, siç thoshte ajo, anëtare e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësave. Më thotë mua në muajin Prill që erdha nga Amerika, kam gjetur një italian edhe mund ta takojmë atë. E takuam, ai nuk deshi se donte të ma merrte mua më lirë. Ai italiani tha 20 mijë edhe iku ky variant. Kurse kjo më thotë mua, pas 1 muaji që vete prapë unë, thotë ty ta kanë shitur tokën, ta kanë marrë tokën. Tokën time? Kush e ka marrë i thashë unë? Cili është ky njeri? Unë s’di asgjë, thotë, por tokën ta kanë shitur, e ke të shitur. Absolutisht nuk kam firmosur për këtë problem unë, i kam dhënë prokurë të përgjithshme, ajo më mori më tha nuk do paguash lekë për prokurën. Më ka çuar me makinë, më ka thënë tokën ta kanë shitur, më ka thënë mos ik natën e ditën se ke rrezik e ku ta di unë. E ka revokuar vajza prokurën”, shprehet 94-vjeçari.

Me kamera të fshehtë, Greta Zenelaj takon avokaten ndërmjetësuese Iris Çekani, e cila kërkon ta nxjerrë nga zyra, pasi vajzat e kanë kallëzuar.Ajo nuk jep shpjegime as se si e mori prokurën e përgjithshme nga i ati i vajzave, e as se si përfundoi toka e shitur tek i shoqi.

Denoncuesja: A ka mundësi, të më shpjegosh, si e more prokurën e përgjithshme?

Iris Çekani: Ndalo 1 sekondë Gretë! Ndalo 1 sekondë, para se të flasësh, po të them përsëri nuk e kam bërë unë, e ka bërë babai juaj. Nuk është përdorur kurrë.

Denoncuesja: A mund të më tregoni, kush është Skerdi Sulovari?

Iris Çekani: Zemra ime, ke një çështje penale dhe kaq sa të thashë është shumë!

Denoncuesja: Ti i ke vjedhur tokën babit tim dhe ia ke dhënë burrit tënd…

Iris Çekani: Ju keni shpifur, keni bërë gjëra pa fund. Këtu mbylle! Vazhdoni rrugën gjyqsore dhe mos na shqetësoni, sepse kjo quhet, që unë të marr masa dhe të mos afroheni as 100 metra afër nesh. Dilni nga zyra!

Noterja Xhoana Omari, e cila ka bërë prokurën e përgjithshme dhe kontratën e shitjes, bën të paditurën dhe nuk shpjegon sesi në këtë shitje nuk kërkoi dhe firmën e bashkëshortes së të moshuarit.

Denoncuesja: Si vërtetohet, që babi ka qenë këtu prezent?

Noterja Xhoana Omari: Si ta vertetoj unë?! Është fjala ime! Babi thotë s’kam qenë, s’kam firmosur! Pastaj e vendos Gjykata ose Prokuroria!

Denoncuesja: Jeni duke thënë, që babi ka ardh këtu fizikisht? Ma shpjego icik, se me kë ka ardh, a si ka ardh?

Noterja Xhoana Omari: Me palën tjetër.

Denoncuesja: Kanë qenë të dy prezent?

Noterja Xhoana Omari: Të dy!

Denoncuesja: E ti nuk e njeh fare palën blerëse?

Noterja Xhoana Omari: E pse duhet t’i njoh unë?!

Denoncuesja: Po fakti, që Skerdi është i shoqi i Irisit, e di ti këtë gjë?

Noterja Xhoana Omari: Unë shoqe mund ta kem Irisin, po nuk e di, me kë është e martuar Irisi.

Denoncuesja: Kjo çertifikata, që aty thotë, që babai është i martuar, ti nuk i ke kërkuar një çertifikatë martese, ose firmën e mamasë?

Noterja Xhoana Omari: Nuk e kam kërkuar, sepse nga origjina e pronës e kishte blerë vetëm dhe kur aplikova për kartelë erdhi individ, erdhi vetëm, nuk erdhi familjar.

Emisioni Stop do të vijojë ta ndjekë këtë çështje të marrjes së tokës deri në kthimin e pronës te 94-vjeçari dhe nxjerrjen para përgjegjësisë të personave përgjegjës.

Çunat e Bostonit ndihmojnë familjet në nevojë në Vorë dhe Elbasan

Emisioni Stop dhe shoqata “Çunat e Bostonit” në SHBA janë gjendur pranë familjeve në nevojë në Vorë dhe qytetin e Elbasanit.

Rudina Kurti, organizatorja e nismës, tregon se bashkëpunimi do të vazhdojë për të ndihmuar familjet të tjera.

Nga ky kontribut ka përfituar familja Koroni, e cila përbëhet nga 5 pjesëtarë që jetojnë në çadër që prej tërmetit.

Po kështu përfitues janë bërë familjet Hoxha, Xhera, Qosja,Ferra, Tallamishi si dhe Vesel Caushi e Liri Kovaçi.

