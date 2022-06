Stop – Emisioni 8 Qershor 2022 (Sezoni 7)

21:00 08/06/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Kush është tigri i qeverisë? Rama: Na ngeli djali si zdap në derë!

Gjatë një feste në ambasadën britanike, presidenti Meta i ka thënë ambasadorit britanik, se ministri Arben Ahmetaj në fakt quhet tigër. Në Ohër u mbajt takimi i radhës në kuadër në nismës “Ballkani i hapur”. Kryeministri Rama tha, se nuk do të presë më për dasmën me Europën, por kur ajo të ndodhë në do të jemi gati. Rama e quajti Ballkanin dhëndri dhe Europën nusja dhe tha, se është e rënë të ngelë në derë dhëndri sa një zdap.

Sherri i pronarëve, pas 25 vjetësh gjykata nxjerr familjet nga shtëpia

Disa familje, që banojnë në zonën e OSHEE-së në Tiranë, denoncojnë në “Stop”, se duan t’i nxjerrin nga shtëpitë, që kanë blerë prej 25 vjetësh, dhe që i kanë me hipotekë.Në mes tyre ka edhe blerës, apartamentet e të cilëve janë shitur 4 herë.Problemi për ta ka ardhur për shkak të një konflikti midis dy ortakëtve, që kanë ndërtuar këtë pallat. “Super Beton Mati”, investitor me përfaqësues z. Gani Hoxha ish-deputet dhe “Genti Rexhepi shpk” nuk janë marrë vesh për ndarjen e fitimit dhe tani rrezikojnë banorët të dalin nga shtëpitë pas 25 vjetësh.Një vendim i formës së prerë i vitit 2003 ka ringjallur konfliktin.

Denoncoi mjekun që rrezikoi jetën e burrit, e kërcënon gruaja e doktorit

Në 24 maj ishim në Korcë për rastin e një pacienti, i cili ishtë operuar dy herë nga kirurgu Nikolla Nunka, duke rrezikuar jetën. Bashkëshortja e pacientit Besnik Shkëmbi tregoi për operacionin e apendesitit dhe më pas për atë të tëmthit. Pas operimit të parë pacienti u rikthye në Spitalin e Korcës, ku iu nënshtrua operacionit të dytë, pas të cilit në vend që të përmirësohej, u përkeqësua.