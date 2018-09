STOP – EMISIONI 8 (SEZONI 4)

QSUT, medikamenti i munguar për pacientët e onkologjikut.

Në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” gjatë muajit Shtator ka munguar medikamenti i quajtur “Avastin”. Emisioni “Stop” konstatoi mungesën e këtij medikamenti në pavionin onkologjik dhe u interesua pranë depos farmaceutike në QSUT.

Qytetarja – Si je? Si kalon? Interesohem për një medikament, “Avastin”.

Punonjësja – Po!

Qytetarja – Ka?

Punonjësja – Interesohuni tek mjeku!

Qytetarja – Po se mjeku thotë nuk ka. Ku të pyes, ku më orienton diku tjetër?

Punonjësja – Tek drejtoria, pastaj.

Duke qenë se në depon farmaceutike nuk mori asnjë informacion, qytetarja iu drejtua faramcisë qendrorë të QSUT.

Qytetarja – Thjesht dua të pyes për një medikament…

Punonjësi – Atëherë pyesni aty ku duhet!

Qytetarja – A është kjo farmacia qendrore?

Punonjësi – Farmacia qendrore është, por nuk të jep ty xhevap!

Qytetarja – Unë pyeta aty tek Depoja Farmaceutike, aty tek onkologjiku dhe s’më dhanë përgjigje dhe thashë të pyes këtu njëherë.

Punonjësi – Po ato si të thanë, shko tek farmacia qendrore?

Qytetarja – Jo, erdha unë.

Punonjësi – Informacionet tek drejtoria.

Qytetarja iu drejtua Drejtorisë së Përgjithshme të QSUT-së, ashtu siç i thanë edhe te depoja farmaceutike edhe te farmacia qendrore, për të pyetur për medikamentin që duhet të marrë pacienti.

Qytetarja – Isha tek Depoja Farmaceutike për të pyetur për një medikament, edhe aty tek depoja tek onkologjiku, dhe më thanë që të pyes tek drejtoria për një medikament, “Avastin”.

Punonjësja 1 – “Avastin”?

Qytetarja – Po!

Punonjësja 1 – Si të thanë tek farmacia e spitalit?

Qytetarja – Aty më thanë pyet mjekun. Mjeku thotë pyet ato tek depoja.

Punonjësja 2 – Të hënën e ka pasur?

Qytetarja – Po, të hënën e ka pas.

Punonjësja 2 – Pacienti është shtruar?

Qytetarja – Po, e kishte edhe në kartelë.

Punonjësja 2 – ( Flet në telefon) Të pyes pak? Është një paciente e shtruar tek onkologjiku dhe ka pasur për të marrë “Avastin”-in të hënën. Nuk ka pasur? Ok! Mirë, rrofsh! Pafshim! Ciao! Ciao! Nuk ka pasur dhe nuk ka!

Qytetarja – Çfarë duhet të bëjmë ne tani?

Punonjësja 2 – Do të bësh një ankesë me shkrim t’ia çojmë drejtorit.

Qytetarja – Po mirë, po e bëjmë. Ok!

Pra pas ping-pongut në depon farmaceutike, farmacine qendrore dhe Drejtorinë e Përgjithshme të QSUT-së, përgjigja ishte se nuk ka patur dhe nuk ka “Avastin”.

Por pak ditë më vonë, falë këmbënguljes së emisionit “Stop”, pacientët e Onkologjikut mund të marrin shërbimin dhe medikamentin “Avastin” që u nevojitet.



Vlorë, si u manipulua shkaku i vdekjes nga gazi në aksident.

Zoje Latifaj tregoi për emisionin”Stop” sesi bashkëshorti i saj, Rito Latifaj humbi jetën i asfiksuar nga gazi më 26 Maj 2016, vetëm një muaj pasi kishte filluar punë tek puset e naftës në Kocul.

“Kishte 20 ditë i punësuar si roje në zonën e naftës. E pritëm në darkë që të vinte në shtëpi, por nuk erdhi. E telefonuam dhe kur nuk e ngrinte telefonin, djemtë ikën për ta kërkuar. Por këtu është një vend burimi shumë i madh dhe ikën nga sektori i dytë. Djali kaloi dhe e ka gjetur pikërisht në këtë vend, afër tubit të gazit dhe naftës. Ora ishte 2.30 – 3.00 e natës”, rrëfeu bashkëshortja e viktimës.

Ajo u shpreh se familjarët e tyre e larguan trupin e pajetë nga vendi i ngjarjes dhe e çuan në shtëpi, në pritje të policisë. Zonja Zoje tha se bashkëshorti nuk kishte shenja dhune në trup, por vetëm fytyrën të nxirë dhe me flluska.

Sipas raportit mjeko-ligjor, shkaku i vdekjes së Rita Latifajt ishte rrjedhja e gazit, duke eleminuar të gjitha pistat e tjera të mundshme.

Por më pas gjithçka ndryshoi. Avokati i familjes Latifaj, Adriatik Lapaj tha se mjeku ligjor, i cili bëri skedën e vdekjes së viktimës, përcaktoi si shkakun e vdekjes thyerjen e këmbës. “Ndërkohë që nga akti që është bërë në vendngjarje rezulton nga të gjitha të dhënat që personi ka qenë i padëmtuar fizikisht”, u shpreh avokati.

Nëpunësi i gjendjes civile tregoi se sipas raportit të mjekut Auron Rexhitaj, Rito Latifaj ka ndërruar jetë më 26 Maj 2016 në orën 21:00 dhe i ka dalë certifikata e vdekjes më 2 Qershor të po atij viti.

“Shkakun që i ka vënë të shkruar është shkak aksidental i lidhur me ambientin rrethues dhe të tjera të papërcaktuara, me një kod 928”, tha nëpunësi.

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë caktoi prokurorin Erion Shqarri për zbardhjen e vdekjes së Rito Latifajt. Ky prokuror vendosi mosnisjen e hetimeve, duke mosngritur një grup ekspertimi për të përcaktuar gjendjen fizike dhe amortizimin e puseve të naftës, si dhe dëshminë e punonjësve.

Avokati i familjes Latifaj tha: “Për mua është një nga rastet tipike, ku shteti ka dështuar në 100% të hallkave të tij dhe ku është manipuluar totalisht vdekja e një njeriu, me qëllim mendoj unë. Prokuroria vendosi pushimin e çështjes sepse nuk gjente elementë të një vepre penale, çka e kundërshtuam në gjykatë. Gjykata vendosi rifillimin e hetimeve”.

Pas vendimit të Gjykatës së Vlorës për rifillimin e hetimeve, çështja iu caktua prokurorit Erion Çela. Por ky i fundit për rreth 7 muaj nuk e ka prekur ende dosjen e çështjes së vdekjes së Rito Tafilajt. Familjarët e viktimës iu drejtuan Prokurorisë Vlorë për të pyetur prokurorin Çela për të mësuar se çfarë ka ndodhur me këtë çështje.

Recepsioni Prokuroria Vlorë – Çfarë t’i them unë?

Zoje Latifaj – Ta takojmë një çikë, ku është dhe dua të bëj një takim se çfarë është bërë me çështjen e dosjes së Ardian Latifajt.

Djali i viktimës – O vëlla, merre telefon!

Recepsioni Prokuroria Vlorë – Do t’i ta takosh, por…

Djali i viktimës – O vëlla, ka mundësi ta marrësh në telefon?

Zoje Latifaj – Kështu na thanë, telefonoje që të lesh një takim. Vetëm kaq!

Recepsioni Prokuroria Vlorë – O shef, është mamaja eee… Ardian Latifit, do të bëjë një takim! E ka pas njëherë, e ka pasur Erion, ky Shqarri dhe e keni marrë ju. Dakord! Ai e di se çfarë më tha?

Merri numrin e telefonit atyre dhe do t’i thërras unë se s’e kam parë fare, nuk e njoh fare si çështje se e ka pas ai tjetri. Tani kështu më tha mua, s’e njof fare nuk e njoh çështjen fare.

Zoje Latifaj – Nuk e njeh fare, 7 muaj kjo çështje nuk e njeh ëëëë… sa mirë!

Recepsioni Prokuroria Vlorë – Edhe merri numrin, do i thërras unë!

Zoje Latifaj – Në rregull! Ai këtë çështje nuk e ka njohur këtu e 7 muaj. Faleminderit! Mirupafshim!

Gazetari i emisionit “Stop” shkoi në Kocul për të parë nga afër sesi janë kushtet në puset e naftës dhe për të pyetur punonjësit nëse ka patur raste të ngjashme me atë të Rito Tafilajt.

Gazetari – Ka pasur raste të tjera që mund të jenë helmuar nga gazi këtu, qoftë bagëti ose persona?

Punonjësi – Raste ka pasur plot.

Gazetari – Ka pasur më përpara ëëë?

Punonjësi – Më përpara plot ëëë…

Gazetari – Po se është zona, se dallohet.

Punonjësi – Zona, çfarë flet…

Gazetari – Po është zona se dallohet, edhe ne kur zbritëm këtu. Po ju si ia bëni?

Punonjësi – Po tani me të ruajtur, i dalim në të kundërt, kur…

Gazetari – Halli të bën. Po si dallohet gazi kur del apo thjesht nga era?

Punonjësi – Nga era edhe kur ka shumë, duket kështu.

Gazetari – Duket, që del si …Ja na mbyti shiko era… Nga del?

Punonjësi – Fryn erë tani. Dil më tutje!

Gazetari – Bo, bobo… të marrim kështu ndonjë shami ndonjë gjë. Po nga vjen? Nga del?

Punonjësi – Nga depot.

Gazetari – A nga depot del ajo era? Kurse atje që ka ndodhur ajo e z.Latifaj?

Punonjësi – Atje ka qënë linja.

Gazetari – Ndonjë avari në linjë?

Punonjësi – S’e kam idenë se kanë qënë tuba të vjetër, amortizohen ato në çdo kohë.

Nga ana tjetër, eksperti Auron Rexhitaj, i përballur më familjarët e viktimës, pranoi se Rito Tafilaj ka humbur jetën nga gazi dhe se nuk është në dijeni të raportit që e klasifikon ngjarjen si aksident.

Djali i viktimës – Ti je Auroni ëë?

Eksperti mjeko-ligjor Rexhitaj – Po!

Djali i viktimës – Unë jam Marjano Latifaj, djali i Ritos.

Zoje Latifaj – Ti si mjeko-ligjor, kur ke ardhur në shtëpinë time, si të është dukur? Të është dukur nga gazi apo si vetëvrasje?

Eksperti mjeko-ligjor Rexhitaj- – Nga gazi nga gazi, nuk është vetëvrasje!

Zoje Latifaj – Tani, kur ke bërë këtë fletën tjetër, që është përpiluar kjo fleta tjetër, ndërkohë që ti e ke thënë atje ka thyerje gjymtyrësh…

Eksperti mjeko-ligjor Rexhitaj – Thyerje gjymtyrësh?

Zoje Latifaj – Po, është e shkruajtur aty. Mirë në rregull, nuk është shkruajtur, nuk është shkruajtur, ndërkohë që Rito Latifaj a ka thyerje gjymtyrësh? Ndonjë dëmtim në trup?

Djali i viktimës – Asnjë gjë!

Zoje Latifaj – Jo! Është nga gazi?

Eksperti mjeko-ligjor Rexhitaj – Ta kam shkruajtur në kllapa: mundësia më e madhe është elemimi nga gazi. Pse?

Zoje Latifaj – Janë dy skeda vdekje?

Eksperti mjeko-ligjor Rexhitaj – Do flasim edhe për të dytën, por të mbarojme një herë me të parën!

Zoje Latifaj – Dhe ke kërkuar një falje…

Eksperti mjeko-ligjor Rexhitaj – Një sekondë një çikë…

Zoje Latifaj – Që kam ngatërruar kod. A të kujtohet?

Eksperti mjeko-ligjor Rexhitaj – Një sekondë, një çikë! Unë i kam të shkruara të gjitha shenjat, që korrespondojnë me helmimin nga gazi. Kupton? Se unë nuk mund të ve dot një diagnozë pa përcaktuar shenjat, që është korrespodente me këtë diagnozë. Dhe unë kam thënë të gjitha këto shënjat, që janë fizikisht dhe në fund kam shkruajtur, nuk e them dot shkencërisht, por mundësia më e madhe është helmimi nga gazi dhe aty u mbyll.

Djali i viktimës – Unë s’di pse më ka vdekur babai, o vëlla! Që ta di për shembull, ka vdekur nga gazi? Ka vdekur nga gazi e ta lë? Tani, në qoftë se i ka thyer njeri këmbën, ta di ku ta marr hakun. Dua të di, pse prokuroria për shembull nuk të ka thirrur ty në një seancë gjyqi, kur unë kam bërë seancat e gjyqit? Të sqarohet, o vëlla, që është bërë kështu, kështu! E kupton? Kam dy vjet në prokurori, nuk jeni prezantuar asnjëherë.

Eksperti mjeko-ligjor Rexhitaj – Është bërë kjo ngatërresa dhe unë kam ardhur në prokurori dhe kam thënë jo, në asnjë mënyrë! Ky e ka nga gazi. Kjo këtu është gabim mund të jetë lapsus, mund të jetë marrë… kështu, por e vërteta është kjo.

Pra eksperti mjeko-ligjor ka pranuar edhe në prokurori se ka ndodhur një ngatërresë me kodin e skedës, çka do të thotë se nuk ka dy skeda dhe se viktima ka ndërruar jetë për shkak të helmimit nga gazi dhe jo nga shkaqe të tjera.

Me provat që siguroi emisioni “Stop”, prokurori i çështjes, Erion Çela mundi të zbardhë dhe t’i japë zgjidhje çështjes së vdekjes së Ridvan (Rito) Tafilajt.

 

Vlorë, blen motorr, por drejtoria e targave e sorollat për dokumentat.

Daniel Sulaj tregoi për emisionin “Stop” se bleu një motor dhe i vuri targat, konform rregullave. Më pas bleu për biznesin e tij edhe 30 të tjerë, dy prej të cilëve u bënë me targa, por të tjerët jo.

“Bëra motorin e parë me targa, e bëra dhe të dytin, por tani më thonë që nuk bëhen më të tjerët, kur unë kam blerë 30 motora. Është një problem që nuk di se çfarë të bëj. Dogana është e paguar, shteti shqiptar i ka lejuar të hyjnë në territor dhe mendoj që duhet të jepet një zgjidhje për problemin që kam”, u shpreh denoncuesi.

Në dokumenta mjetet rezultojnë me një sedilje, ndërsa në realitet kanë dy. Ky të paktën është shpjegimi i drejtorit të targave në Vlorë, Andrea Cirja. Gazetarja e emisionit “Stop” iu drejtua Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor për të pyetur se përse nuk targohen edhe motorat e tjerë, kur dy prej tyre u janë vendosur pa asnjë problem.

Drejtori i komanduar – Edhe pse këtu ka një non sens, numri i vendeve në motorr është një. Këtë gjë ne nuk e korrigjojmë dot se është në librin e mjetit që keni importuar.

Gazetarja – Unë jam përpara një fakti që të njëjtat motora, dy nga ato janë targuar dhe 20 e ca të tjerë janë të pa targuar.

Drejtori i komanduar – Edhe këta të dy janë targuar në shkelje të rregullave, që kemi bërë ne.

Gazetarja – Aaa keni bërë shkelje rregullash?

Drejtori i komanduar – Për këtë me siguri do të mbajë përgjegjësi dikush. Në shkelje të rregullave është sepse ne nuk mund të targojmë një mjet ndryshe nga … me të dhëna teknike ndryshe nga çfarë thuhet.

Gazetarja – Kush e ka bërë? Kush janë përgjegjësit?

Drejtori i komanduar – Sigurisht, përgjegjësit do dalin. Të vijë leja e qarkullimit e të tregoj kush janë përgjegjësit. Ne kemi bërë kontrollin fizik të mjetit.

Gazetarja – Po! Keni bërë kontrollin fizik të mjetit.

Drejtori i komanduar – Kontrollin fizik të mjetit e kanë bërë dy specialistët tanë. Midis tyre njëri kam qënë dhe unë.

Gazetarja – Ke qënë dhe ti?

Drejtori i komanduar – Se i komanduar jam këtu në këtë post, nuk jam drejtor. Kam qenë tek kontrolli fizik edhe thuhet numri i vendeve 2. Numri i vendeve që gjejmë ne fizikisht tek mjeti është dy. Kur bëhet ballafaqimi i dokumentave, këtu del se numri i ndenjseve një.

Por pasi u lidh në telefon me drejtorin e teknikës në Drejtorinë Qendrore në Tiranë, ky i fundit tha se do të respektohen dokumentat e origjinës.

Drejtori i komanduar – Përshëndetje drejtor!

Drejtori i Teknikës Tiranë – Përshëndetje Andrea!

Drejtori i komanduar – Si keni qënë? A jeni mirë? Ne kemi një problem shumë të madh, që na ka dalë me këto motorat që janë importuar nga Kina. Këto fizikisht janë me dy vende me 50 kubik dhe me numër vendesh këtu, fabrika e ka nxjerrë me një.

Drejtori i Teknikës Tiranë – Me një do regjistrohet, sipas dokumentit të origjinës.

Drejtori i komanduar – Po fizikisht është me dy.

Drejtori i Teknikës Tiranë – Hiqe! Vetëm me një! Mos ma bjer sediljen me dy!

Drejtori i komanduar – Po ky më vjen nga fabrika me sedilje 2, o shef!

Drejtori i Teknikës Tiranë – Të vijë, nuk e di unë. Unë di që dokumenti i origjinës është me një dhe unë e regjistroj sipas dokumentit të origjinës. Unë e regjistroj me një, dokument i origjinës qe është dokument i prodhuesit, nuk dua ta di fare se çka bërë shitësi, blerësi rrugëve.

Falë interesimit të emisionit “Stop” problemi i Daniel Sulajt u zgjidh. Pas një viti që 28 motorat ndodheshin në magazinën e tij, tanimë janë të targuara dhe gati për t’i përdorur sipas interesave të tij.