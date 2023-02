Stop – Emisioni 8 Shkurt 2023 (Sezoni 8)

21:01 08/02/2023

“Anës sofrës i pangrënë”, me ndihmë ekonomike, i hiqet bursa e fëmijëve

Jemi në lagjen 5 në Korcë në realitetin e hidhur të familjes së Erion Beqiraj. Ajo përbëhet nga 6 anëtarë, 3 fëmijë në arsimin bazë, të cilët një vit më parë janë trajtuar me 60 mijë lekë të vjetra në muaj dhe 150 mijë lekë të vjetra ndihmë ekonomike. Këtë vit, për shkak të ndihmës ekonomike, nuk kanë përfituar bursën për fëmijët si nxënës. Edhe një tjetër prind, Urim Kokojka, tregon, se gjendet në këtë situatë, pasi trajtohet me ndihmë ekonomike 40 mijë lekë të vjetra e për pasojë i është skualifikuar fëmija nga përfitimi i bursës

Prishet me fqinjin e denoncon për ndërtim pa leje, IMT injoron gjykatën

Leonora Nino në vitin 2011 bleu një shtëpi të vjetër në Shkodër. Në vitin 2017 mori leje për rikonstruksion, duke ndërtuar mbi themelet e së vjetrës një objekt 2-katësh.

Më pas kërkoi edhe ndërtimin e një shtese po në këtë objekt. Miratimin për të dyja herët ia dha bashkia. Por fqinji, fillimisht një i besuar i familjes përherë e ka shqetësuar duke e paditur për ndërtim të paligjshëm.

Gjykata e Shkallës së Parë dhe më tej ajo e Apelit gjykuan se zonja po ndërtonte në mënyrë të ligjshme.

Por, një procedurë pezullimi punimesh në vitin 2019 nga ana e IMT-së Shkodër duket se krijoi një pengesë edhe më të madhe.

Gjykata Administrative u shpreh se vendimi i IMT-së për pezullim dhe gjobë ndaj firmës duhej shfuqizuar.

Denoncuesja: Në vitin 2011 kam blerë këtë shtëpi që ishte në rrezik shembje me dokumenta të rregullta. Pastaj i jam drejtuar Bashkisë Shkodër pas disa vitesh për të marrë një leje ndërtimi për ndërtim të ri. Bashkia nuk ka pranuar të ma japë ndërtim të ri dhe më ka dhënë një leje për rikonstruksion ndërtimi, mirëpo edhe pse më kanë dhënë vetë bashkia më kanë dhënë lejen, ato më kanë pezulluar herë pas here për arsye se fqinji im shkonte dhe padiste në bashki, gjoja se unë jam me ndërtim pa leje sepse ai nuk donte që unë të ndërtoja këtu për interesa të tij. Kemi shkuar shumë mirë në fillim, i kam lënë dhe çelësat e shtëpisë sa herë që shkoja jashtë, mirëpo fqinji e ka shfrytëzuar shtëpinë time për qëllime jo të ligjshme. Unë kam jetuar për më shumë se 20 vite jashtë shtetit dhe kur kam ardhur kam pasur indicie se shtëpia shfrytëzohet për gjëra jo të ligjshme, atëherë kam ngritur muret rrethuese më lart dhe kam vendosur kamerat. Kur kam vendosur kamerat, fqinji është acaruar shumë dhe nuk më ka folur më pavarësisht se unë nuk i kam rënë ndesh dhe as nuk i kam thënë se çfarë është bërë në shtëpinë time. Kam mbajtur të njëjtin qëndrim si më përpara, por nuk ia kam lënë më çelësat e shtëpisë. Pasi nisën punimet, kam kërkuar një leje tjetër për shtesë të objektit dhe bashkia ma ka dhënë lejen, mirëpo fqinji ka shkuar dhe është ankuar dhe ka thënë se kjo duhet të qëndrojnë 1 metër larg kufirit me atë. Ka gati 4 vjet që bashkia m’i ka pezulluar punimet në orën 12 e 20 të natës dhe që atëherë, bashkia nuk më lejon rifillimin e punimeve megjithëse ka një vendim gjykate që zhbllokon bllokimin e punimeve dhe një vendim penal që thotë se unë jam në rregull. Në të dyja rastet, është i njëjti problem.

IMT i kërkon qytetares të aplikojë sërish, edhe pse ka paguar rreth 8 milionë Lekë.

Drejtori i IMT-së, Bashkia Shkodër: Duhet të bëjë kërkesë për shtyrje të afatit të lejes! Kemi një projekt që nuk përputhet me objektin që është në terren. Nuk ka rëndësi është apo jo në pronë të saj.

Leonora Nino, denoncuese: Ky është interpretim. Interpretim i vendimit të gjykatësit. A e kupton?

Gazetari: Pezullimi që është bërë në 2019-ën është bërë nga ju. Pra, shkelja e afateve sepse kjo është logjika, apo jo? Se ju thoni që janë tejkaluar afatet, ka dalë jashtë afateve. Ama, nuk merret parasysh fakti, se ishit ju që i pezulluat, ju që i vendosët gjobë firmës dhe më pas çështja kaloi në gjykatë. Punët e gjykatës, ju i dini sa e sa zgjasin dhe u tejkaluan, normalisht.

Drejtori i IMT-së, Bashkia Shkodër: Ka një problem. Kemi një objekt të kundërligjshëm me projektin e miratuar. Sepse zonja vetë ka pranuar që të shkelë projektin.

Gazetari: Gjykata thotë se nuk ka shkelur asgjë. Ka bërë disa ndryshime të vogla, por që nuk e prishin…

Drejtori i IMT-së, Bashkia Shkodër: Jo, ka shtesë. Të aplikojë për ndryshime në projekt!

Gazetari: Nuk e pranoj këtë, që ajo të paguajë prapë, kur ajo ka paguar 2 herë.

Drejtori i IMT-së, Bashkia Shkodër: Më fal, çfarë të bëj unë? Të paguaj unë për të?

Gazetari: Ju duhet të hapni rrugën ligjore që ajo…

Drejtori i IMT-së, Bashkia Shkodër: Nuk ka rrugë ligjore sepse i ka skaduar leja.

Për shkak të pezullimit të punimeve në vitin 2019, në të gjithë objektin 2-katësh janë vënë re probleme serioze dhe lagështi.

Denoncuesja: Jam lodhur, jam stresuar, kam harxhuar shumë dhe fëmijët kanë dashur të vijnë dhe të jetojnë këtu dhe nuk kanë ku të jetojnë, ju e shihni vetë. Dhe kur vijnë të më shohin, detyrohen të shkojnë në hotel sepse këtu nuk kanë se ku të jetojnë. Këtu rrjedh uji vazhdimisht sepse nuk ka çati, nuk ka soletë. Ka tulla me vrima të cilat kanë vetëm një gisht llaç sipër dhe normalisht kjo e thith gjithë ujin dhe e nxjerr poshtë, siç e shihni dhe ju këtu, në të dy anët muri rrjedh ujë dhe në atë dhomë që unë kam improvizuar për të jetuar. Është shpenzuar dyfish për këtë banesë, përveç taksave që janë paguar. As nuk kanë ndërmend që të ma japin rifillimin e punimeve. Vendimi është mbajtur i fshehtë, nuk më kanë treguar se kur ka marrë fund procesi gjyqësor dhe kanë vazhduar të vijnë kontroll dhe 3 herë brenda 1 dite dhe janë përgjegjës për të gjitha këto që kanë ndodhur, IMT-ja dhe fqinji.

Ngatërrohet aplikimi për certifikatë pronësie, e zgjidh gazetarja e “Stop”

Një qytetar në Kamzë është ankuar pranë emisioni Stop në Tv Klan për çertifikatën e tij të pronësisë që ende nuk i ka dalë pas 3 vitesh.

Është fjala për rastin e qytetarit Petrot Zogu, i cili ka bërë ndarjen e pasurisë me vëllezërit. Të gjitha çertifikatat e pronësisë së vëllezërve kanë dalë, ndërsa e tij “ka humbur rrugës”.

“Kam aplikuar për ndarjen e pasurisë me vëllezërit. E kam ndarë në 5 çertifikata tokën. Si përfundim 4 çertifikata kanë dalë, e imja që kisha tokën për ta ndarë nuk ka dalë. Të tjerat kanë dalë ka 2 muaj. Ka 2 vjet që kam bërë aplikimet, në Kamzë tek noterja Çedina Hoxhaj. E kam marrë në telefon, i kam shkuar edhe te zyra, edhe më thotë që çertifikata jote ka ikur në drejtim të paditur. Nuk po e gjejmë as noterja dhe as unë”, tregon qytetari Petrit Zogu.

Noterja Çedina Hoxhaj thotë se ka bërë të gjithë procedurën dhe ka komunikuar me Kadastrën, por nuk ka marrë zgjidhje.

“Ne kemi bërë një kontratë pjesëtimi mes familjarëve të z.Zogu, janë pajisur të gjithë, ka ardhur dhe kartela që është në emrin e gjithë bashkëpronarëve, na ka ngelur vetëm çertifikata e z.Petrit. Jemi interesuar dhe tek Hipoteka, dhe akoma nuk jemi pajisur me një çertifikatë tjetër pasi ka problem sistemi, nuk po e kuptoj se si është situata”, tregon noterja Çedina Hoxhaj.

Gazetarja e emisionit Stop, Domenika Bajraktari, kontaktoi me Kadastrën dhe mesa duket si pasojë e sistemit, aplikimi është ngarkuar në një tjetër drejtori. Pas kërkesës së “Stop”, u bë kalimi i këtij aplikimi dhe postimi i çertifikatës së zotit Petrit Zogu, pasi praktika ishte bërë.

Qytetari mori çertifikatën e pasurisë dhe problemi u zgjidh. /tvklan.al