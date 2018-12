STOP – EMISIONI 86 (SEZONI 4)

Përshëndetja për festat dhe nderimi i “Fundjavë”.

Edhe këtë vit TV Klan ka përshëndetur për festat e fundvitit me një këngë nga fëmijët, me mesazhin, që ata nuk i lënë vetëm prindërit e gjyshërit. Pak ditë më parë presidenti i republikës, Ilir Meta, nderoi fondacionin “Fundjavë ndryshe” me urdhrin më të lartë “Nënë Tereza”.



Viti i Ri, dy shtëpi të reja për dy familje në nevojë.

Sic është bërë tashmë traditë, emisioni “Stop” me “Fundjavë ndryshe” ka bërë me shtëpi të re dy familje në nevojë. Së pari jemi ndalur në Bulqizë, në familjen Shira, 5 anëtarët e së cilës, shtyjnë ditët në kushte mbijetese.Kryefamiljari Nexhmi Shira, vuan nga parkinsoni dhe nuk mundet t’i dalë zot familjes.”Stop”, “Fundjava” dhe presidenti i Balfin Grup, Samir Mane, i kanë dhuruar një jetë të re familjes Shira, duke i bërë shtëpinë e ëndrrave. Rasi i dytë vjen nga Belshi, ku “Stop”, “Fundjava” dhe shkolla jopublike “Green School” në Elbasan,kanë bërë me shtëpi të re familjen e Xhoana Bajramit, së cilës i ka vdekur edhe bashkëshorti.



Festë për të gjithë, kontribuojmë për më të varfrit.