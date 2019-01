STOP – EMISIONI 89 (SEZONI 4)

E enjtja jo(parlamentare), momentet pikante të një sesioni.

Sot është e enjtja e parë e vitit 2019, por qytetarëvë “u mungoi” mungoi zhurma e përjavshme parlamentare. Deputetët kanë marrë pushimet dimërore dhe do të rikthehen të hënën e tretë të muajit janar.”Stop” sjell disa nga momentet më kulmore të sesionit parlamentar, që u mbyll dhe që duhet thënë, se më së shumti funksionoi si “gjysma e gjelit” për shkak të bojktotit të opozitës.



Fier, kërkon armën e gjahut kujtim nga i ati, por policia e sorollat.

Agim Thomo, nga Fieri, tregon në “Stop”, se prej vitesh jeton e punon në Athinë, por i është dashur të vijë shpesh në atdhe, për të marrë një armë gjahu me leje, kujtim nga i ati, që i ka mbetur në polici.Për shkak të një konflikti të nuses së vëllait me vjehrrin, policia ka marrë armën e gjetur në shtëpi.Cështja ka shkuar në prokurori dhe kjo e fundit, ka vendosur kthimin e armës së gjahut.Por në polici i thonë, se për tërheqjen e armës duhet vendim gjykate, edhe pse prokuroria ka marrë vendim të mos e cojë cështjen në gjykatë.Më pas përgjigja është, se duhet të vijë me shkresë zyrtare e të protokollohet dhe jo të mbërrijë dorazi.Agimi thotë, se për një cifte që kushton 200 mijë lekë, ka paguar deri tani 3 mijë euro, ndaj i vjen të qajë, që nuk po e merr dot.



Pogradec, 28 fëmijë me aftësi të vecanta pa mundësi transporti.