Stop – Emisioni 9 Qershor 2022 (Sezoni 7)

21:00 09/06/2022

Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Wizz air, kompania që po u nxin jetën shqiptarëve, anulon fluturimet

Prej kohësh qytetarët ankohen në “Stop” për mungesë korrektese nga ana e kompanisë ajrore “Wizz air”. Kjo kompani anulon në mënyrë të papritur fluturimet, duke prishur planet e udhëtarëve. Ndërsa lëvizjet në orare, janë thuajse të përditshme nga ana e Wizz-it.

Mashtruesja nga Vlora, dëshmite, sesi merrte 2 mije Euro për punësim

Në datën 17 maj emisioni Stop transmetoi rastin e qytetares Joana Bocaj, e cila premtonte vende pune në këmbim të parave.Por rastet e mashtrimit nga ana e saj nuk kanë fund.Një vajzë tregon, se në muajin mars mars iu premtua një vend pune, dhe Joana Bocaj i tha, se kishte fituar intervistën, pa bërë kurrë një të tillë.Sigurisht, që ky premtim rezultoi mashtrim.Një qytetar tjetër tregon, se i ka paguar Joanës 2 mijë euro për pozicionin e punës ekonomist në Spitalin Memorial të Fierit.

Skandali-Kushëriri u grabiti pronën, drejtësia favorizon hajdutët

Ilia dhe Marko Koka denoncojnë në Stop, sesi kushëriri i tyre, Elidon Gjikoka, i cili u kishte marrë me qera pronën dhe disa objekte turistike buzë detit në Dhërmi, u grabiti pronën me dokumenta të falsifikuar dhe me ryshfet.E gjithë procedura kryesisht është bërë në Vlorë dhe konfirmimi përfundimtar është marrë nga Tirana. Disa ditë pasi “Stop” transmetoi këtë rast, njëri nga vëllezërit Koka, Markoja, ndërroi jetë.Në Prokurorinë e Tiranës u regjistrua procedimi penal për Elidon Gjikokën i cili është u shpall në kërkim ndërkombtar dhe sipas informacioneve, ndodhet në Angli me familjen e tij.