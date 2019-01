STOP – EMISIONI 90 (SEZONI 4)

Viktima të tregtarit të domateve, i japin mallin e nuk marrin lekët.

Një grup fermerësh nga fshati Mollas i Cërrikut tregojnë në “Stop”, sesi ranë pre e mashtrimit nga ana e tregtarit Emiljano Shaqelli.Ata i kanë shitur atij domatet, që në vitin 2016, por paratë nuk i kanë marrë akoma. Sa herë interesohen, Emiljano i shtyn afatin për dhënien e parave.Fermerët kanë bërë kallzim në prokurorinë e Lushnjes dhe akt-marrëveshje noteriale, por detyrimet sërish nuk po i marrin.Pas fermerëve dhe avokatit të tyre, Erind Nanushi,tregtari Emiljano Shaqelli, bën të njejtën sjellje edhe me gazetaren e “Stop”. Premton ta sqarojë për 30 minuta, se është në gjumë, por nuk “nuk zgjohet më kurrë”.



Policia shqiptare nuk njeh marrëveshjen me Kosovën: Njohim kodin e Ramës.

Një drejtues automjeti ankohet në “Stop”, se policia në Shqipëri e gjobit për kalimin tranzit Shqipëri-Kosovë, edhe pse ka një marrëveshje mes dy vendeve që nga qershori 2016.Në një video, shoferi debaton me shefin e policisë dhe i tregon marrëveshjen, por ky i fundit thotë, se njeh vetëm kodin rrugor të Edi Ramës.Madje njëri prej shoferëve thotë, se është bombarduar me gjoba, edhe pse ka fituar edhe me vendim gjykate.Për këtë rast, i jemi drejtuar Ministrisë së Infrastukturës dhe Energjisë dhe morëm përgjigjen, se kompetenca për licensat e linjave të trasportiti i ka kaluar Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor.Ndërsa kjo e fundit thotë, se në linjën në fjalë duhet të ketë vetëm një operator…?!



3 vjet stop,shtëpi të ndërtuara e njerëz të ndihmuar.