STOP – EMISIONI 93 (SEZONI 4)

Rikthehet takimi me bashkëqeverisjen dhe “dyluftimi” me studentët.

Kryeministri Rama riktheu këtë të mërkurë ritualin e takimeve me bashkëkoordinatorë të qeverisjes dhe qytetarë, që këta të fundit u zgjidhin halle.Qysh në krye të takimit Rama tha, se kishte fjetur pas orës 3 të mëngjezit, pasi ishte detyruar të përballej me dyluftimin me studentët, të cilët i kishin shkruar në ëhats ap.Disa nga këto “shkëmbime zjarri”, lexohen në këtë pjesë të parë të emisionit.



Detaje të reja për korrupsionin e gjyqtarit Roland Hysi, nis procedimi penal.

Një ditë më parë, “Stop” transmetoi skandalin e gjyqtarit të gjykatës së Fierit, Roland Hysi dhe psikologes Elona Mecani. Sot Prokuroria e krimeve të rënda nisi procedimin penal për ta. Reagim pati edhe nga KLGJ, institucioni i sapongritur. Por në emisionin e sotëm shfaqen të tjera detaje “pikante” të kërkesave të gjyqtarit Hysi, për raport seksual me gruan, që kishte cështje me të dhe kërkonte thjesht kujdestarinë e vajzës së saj.



OSHEE i hap kontratë pa dijeni e nuk i njeh vendimin e gjykatës.