STOP – EMISIONI 94 (SEZONI 4)

Tinguj ciftelie dhe refuzim dekretesh.

Një qytetar amerikan shfaqet në një video, duke i rënë ciftelisë.Jeff Charest ka zgjedhur ta studiojë këtë instrument të rrallë në Universitetin e Kardifit në Angli.Presidenti Meta ka refuzuar sot të dekretojë propozimin e kryeministrit Rama për ministër të jashtëm, Gent Cakaj.”Zëri i Amerikës” ka transmetuar një kronikë të zgjeruar, ku tregon, se autoritetet shqiptare kanë favorizuar firmën DH Albania , që u shpall fituese për projektin e Unazës së re me dokumente të falsifikuara nga SHBA.

 

Para dhe seks, dy dëshmi të reja mbi korrupsionin e gjyqtarit Hysi.

Emisioni “Stop” publikon sot dy dëshmi të reja të korrupsionit financiar dhe seksual të gjyqtari të Fierit, Roland Hysi. Pas transmetimit të rastit të parë, në sekretarinë e redaksisë, kanë vërshuar dëshmitë për Hysin. Shuma të konsiderueshme eurosh dhe sjellje të pahijshme më sfond seksual, duket se kanë qenë kod sjelljeje, për njeriun e drejtësisë, që u vu në pranga pasditen e djeshme, bashkë me psikologen Elona Mecani. Një zonjë dëshmon, se u detyrua t’i jepte Roland Hysit 5 000 euro për të kundërshtuar një akt përmbarimor. Ndërsa zonja e dytë tregon, se u përball me Roland Hysin për një gjyq divorci dhe kujdestarie fëmijësh me ish-bashkëshortin. Hysi e coi në hotel dhe i kërkoi dyfishin e tarfiës, kur zonja refuzoi raportin seksual me të.



Grabian, ikën nga puna e fiton të drejtën e 20 pagave, nuk merr dot paratë.

Agim Buzi, nga Divjaka, tregon në “Stop”, se ka punuar prej 17 vjetësh në Grabian, në zyrat e gjendjes civile.Në vitin 2014 e kanë hequr nga puna dhe me vendim gjykate ka fituar të drejtën e 20 pagave të barasvlefshme me 8 milionë lekë të vjetra.Por paratë nuk po i merr dot, edhe pse duhet t’i kishte tërhequr në korrik 2017.Juristi i bashkisë së Divjakës, Andi Bullari, thotë, se zoti Buzi nuk ka qenë në organikën e bashkisë, ndaj nuk mund të dëmshpërblehet prej saj.Sipas tij, paratë duhet t’i jepen nga drejtoria përkatëse e Ministrisë së Brendshme.Por kjo e fundit thotë, se vendimi gjyqësor ngarkon me përgjegjësi ish-komunën, sot njësia administrative Grabian.