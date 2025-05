Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Jo më si macja me miun, sherret kanë tjetër dysh

Një video e filmuar nga një qytetar, tregon, se macja ka zgjedhur një tjetër parten në shee dhe nuk është miu. Pranë një fëmije dhe një karroce për të, macja është regjistruar duke u zënë me një qen.

“200 mijë lekë në muaj për të thithur oksigjen”, shteti nuk e rimburson

Jemi në Tiranë në familjen Hasanaj, ku kryefamiljari Tomor Hasanaj është i diagnostikuar me sëmundje kronike mushkërish. Në 5 vitet e fundit gjendja e tij është rënduar dhe mjeku i Sanatoriumit i thotë, se duhet të bëjë terapi me oksigjen 24 orë në banesë. Kostoja e oksigjenit shkon 200 mijë lekë në muaj, sa është pensioni i njërit prej të moshuarve, ndaj ata e kanë të pamundur ta përballojnë.Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të kujdesit shëndetsor miraton listat e barnave të rimbursueshme, por këtu qytetari nuk gjen zgjidhje.Në këtë institucion nuk kanë asnjë informacion për rimbursimin e oksigjeno-terapisë.Spitalet dhe poliklinikat kryesore në kryeqytet thonë, se qytetarët duhet të zgjidhin vetë cështjen e trajtimit me oksigjen.Pak kohë më parë janë bërë ndryshimet në listën e barnave të rimbursueshme dhe oksigjenoterapia nuk është parë e arsyeshme të përfshihet.Mjeku Ilir Alimehmeti, shprehet, se kjo procedurë, duhet t’u sigurohet nga shteti pacientëve kronikë.

Dhunoi gruan në kokë në mes te lokalit, çfarë ndodhi me burrin agresor

Në nëntor të vitit të kaluar treguam rastin e rëndë të zonjës Floresha Koçi, e cila prej 25 vitesh ka qenë e martuar me Bledar Koçin dhe prej vitesh është dhunuar prej tij. Por së fundi, kur ajo zbuloi tradhëtinë e të shoqit, dhuna ndaj saj u shtua. Floresha na tregoi edhe video të dhunës, pasi pa të shoqin në makinë me një vajzë.Në një tjetër rast dhune, bashkëshorti Bledari hyri në biznesin, që kishin bashkë, duke e goditur 3 herë në kokë, thyer celularin dhe gjuajtur me sende te forta. Episodi i fundit ndodhi në Gjykatën e Elbasanit, kur Floresha do të merrte urdhër mbrojtjeje nga Gjykata. Bashkëshorti u konfliktua me vëllezërit e saj dhe policia e Elbasanit e mori atë vetë dhe katër vëllezërit, duke lënë agresorin sërish të lirë. Floresha dhe vëllai i sëmurë u lanë në arrest shtëpië, ndërsa Bledari sërish u la i lirë. Pas transmetimit tonë, avokati Arben Llangozi, shprehet, se për këtë rast, Gjykata e Elbasanit pasi pa të gjitha provat, vendosi masën “dënim me një vit burg” për Bledar Koçin, ish-bashkëshortin e zonjës dhe hetimi për cështje të tjera penale vazhdon.

