Stop Tv Klan | Një format satiro-investigativ nga Saimir Kodra & Gentian Zenelaj.

Mbështetës nga Kina, zbulohet fituesi i zgjedhjeve të 11 Majit

Një grup kinezësh kanë shprehur mbështjetjen e tyre për Euroatlantikët e Bashës, duke i bërë thirrje Ramës, të largohet.

“S’jam budallaqe të flas në telefon”, u lirua pas mashtrimit, rinis avazin

Në vitin 2022 Gjykata e Korcës lëshoi urdhër-arresti qytetaren Viola Sterjo, pasi u provua, se ajo kishte përvetsuar 250 mijë euro nga 3 persona nga Korca dhe Pogradeci. Por po e njejta gjykatë, më vonë e liroi Viola Sterjon.Dhe kjo e fundit, rinisi mashtrimet.Një qytetar tregon, se dy vjet më parë, do të ndahej nga e shoqja dhe duhet të hapte proces divorci. Viola i tha, se do ta ndihmonte, se ishte avokate.Për procesin e divorcit, denoncuesit i duhej edhe një akt mjeko-ligjor për gjendjen psikologjike të vajzes, ndaj denoncuesi, sipas këshillës së Violës, e coi vajzën në një klinikë private. Viola i mori zotërisë 70 mijë lekë të reja për vlerësimin mjeksor, 45 mijë për gjykatën dhe 60 mijë lekë borxh.Viola nuk u mjaftua me kaq. Ajo përdori edhe një skemë, duke premtuar, t’i mbyllte kredinë e keqe e ta fuste në punë në IKMT, me 50 mijë euro.Ne u interesuam në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë, ku në emër të zotërisë, nuk ishte hapur asnjë proces divorci.Po kështu në klinikën private, nuk ishte bërë asnjë raport mjeksor për vajzën e denoncuesit.Të gjitha paratë i ka marrë Viola Sterjo, duke u rikthyer në atë, që do të bëjë më mirë, të mashtrojë njerëz në nevojë.

Mashtrimi me patentë e shtëpi për 16 mijë Euro, c’ndodhi pas emisionit

Në 30 prill të këtij viti trajtuam një tjetër rast mashtrimi nga njohjet online. Qytetarja e drejtuar në redaksinë tonë, tha, se kishte marrë një patentë false, për të cilën kishte dhënë 1200 euro. Ajo jeton në Itali dhe në vitin 2023 është njohur në facebook me shtetasin Arjan Seferaj. Pas disa bisedave, Arjani i premtoi t’i bënte patentë për 1200 euro, patentë, që rezultoi e falsifikuar. Pas kësaj Arjan Seferaj e mashtroi edhe për apartament, duke i zhvatur shumën 16 mijë euro. Arjani i ka thënë, se punon të FSHU-ja, por sa herë që zonja është përpjekur ta kontaktojë, ai është shmangur, duke sajuar arsye të ndryshme. Në një audioregjistrim, që zonja e disponon, Arjan Seferaj pranoi, se ka marrë lekët dhe do të dorëzojë celësat e apartamentit, por kjo nuk ndodhi.Pas transmetimit të emisionit “Stop”Arjani u paraqit në Klan, ku ktheu 16 mijë eurot e zonjës. Kjo e fundit u shpreh, se pa stafin e emisionit, ato lekë i kishte të humbura.

/tvklan.al