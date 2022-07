Stop | Firma ku humbi jetën 59-vjeçari i kërkon familjes të heshtë

21:30 08/07/2022

Emisioni “Stop” në Tv Klan, investigoi rastin e vdekjes së 59-vjeçarit Ferdi Metushi. Ai vdiq pasi një mjet i rëndë e zuri brenda kantierit të firmës “Fiama sh.p.k.”, në të cilën i ndjeri kishte një vit që po punonte.

Pasi gazetarët kontaktuan me familjarët e të ndjerit, me Inspektoratin e Punës në Fier, si edhe me Arben Lutaj, administratorin e firmës ku ai punonte, familjarët e Fredi Matushit kanë marrë telefonata nga administratori i firmës, ku punonte i ndjeri. Ky i fundit ka kërkuar që çështja mos transmetohet, duke u shprehur i keqardhur për aksidentin.

Djali i të ndjerit ka telefonuar gazetarin e emisionit duke i thënë se administratori i firmës ku i ati i tij, Fredi Matushi, humbi jetën, i kishte kërkuar që ky rast të mos bëhej publik. Megjithatë emisioni “Stop” vendosi ta bëjë publik rastin, pasi ngjarja është shumë e rëndë dhe firma “Fiama sh.p.k.”, ka manipuluar provat.

I biri i viktimës: Kanë ardhur te shtëpia këta, edhe me të qarë, që të mos transmetohej ajo, për t’ia falur.

Gazetari: Po çfarë ju thanë? Kush ka ardhur konkretisht?

I biri i viktimës: Ka dërguar një të njohur ky pronari, aman, derman, këndej-andej, kam ngrënë bukën, ma bëj këtë të lutem!

Gazetari: Po pse çfarë frike kishin ata?

I biri i viktimës: Po frika, di unë, sesi janë këto pjesët ligjore, aman! Normale, o burrë!

Nga ana tjetër Inspektorati i Punës Fier nuk ka bërë asgjë lidhur me verifikimin, sesa në përputhshmëri me Kodin e Punës ka qenë dhe është subjekti “Fiama sh.p.k”, nëse ka pasur, ose jo një kontratë pune të lidhur mes palëve, apo nëse janë zbatuar rregullat e punës në kantier.

Pamjet filmike të vendit të ngjarjes tregojnë se leva e automjetit fillimisht ishte e hequr, por çuditërisht ajo është rivendosur dhe është bërë ndërhyrje në frena.

Emisioni “Stop” ka kërkuar hetime mbi çështjen dhe ka marrë një përgjigje nga Prokuroria e Fierit.

“Nisur nga provat dhe dëshmitë e trashgimtarëve hetimet e prokurorit të kësaj çështje, Andi Pogaçe po bazohen edhe për veprën penale të shkeljes të rregullave të mbrojtjes në punë. Prokuroria ka marrë në konsideratë të gjitha materialet shtesë për këtë hetim, teksa pritet mbyllja e procesit hetimor për këtë aksident me pasojë vdekjen në punë të 59-vjeçarit Fredi Metushi. Administratori i firmës rrezikon të dënohet me gjobë rrezikon të dënohet me gjobë ose me burgim deri në 10 vjet”, thuhet në përgjigjen e Prokurorisë së Fierit drejtuar emisionit “Stop”./tvklan.al