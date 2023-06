Stop/ Flasin muxhahedinët: Lavazh truri neve dhe të rinjve shqiptarë

21:16 27/06/2023

Prej ditësh çështja e muxhahedinëve të MEK të strehuar në Shqipëri, është kthyer në vëmendje, pas aksionit policor në kampin e tyre në Manzë. Më 5 Nëntor 2019, emisioni “Stop” transmetoi disa dëshmi, për mënyrën sesi kanë ardhur, si jetojnë dhe si janë të organizuar anëtarët e opozitës iraniane në vendin tonë.

Farid Shakarami dhe Rahman Mohamadiyan treguan në atë kohë për organizatën MEK dhe problemet për ta dhe të rinjtë shqiptarë.

Ata thanë, se përmes anëtarëve të MEK, po tërhiqen në rrugë të rrezikshme edhe të rinj shqiptarë. Muxhahedinët kanë sjellë me vetë para cash nga pasuritë e Sadam Hysein dhe me to u bëhet shplarje truri njerëzve.

Në një video të Sky Neës të saj kohe, baronesha Nikolson foli për aferat dhe paratë e Sadamit, të lidhura me organizatat terroriste ndërkombëtare.

