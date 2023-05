Stop/ I shet 420 krerë bagëti, kasapi ndërron jetë dhe nuk bën pagesën prej 36 milionë Lekësh

21:04 01/05/2023

Në vitin 2019, Nazif Feta i shet pa para në dorë 420 krerë bagëti, një kasapi nga Tirana, i prezantuar si Haxhi Isufaj.

Meqë shitësi nuk kishte para në dorë, nëpërmjet një deklarate noteriale që lidhi në Çorovodë me të birin e Nazifit, premtoi se i detyrohej 36 milionë Lekë të vjetra. Por teksa priste që të merrte paratë, personi që bleu bagëtitë ndërroi jetë.

Që prej asaj kohe, Nazif Feta nuk ka marrë asnjë qindarkë. Ai është drejtuar emisionit Stop në Tv Klan duke kërkuar ndihmë si procedohet ligjërisht në një situatë të tillë.

“11 vjeç që kam qenë e deri më sot unë vetëm dele di nuk di gjë tjetër. Sa herë që i shikoj më vjen për të qarë. U largova unë, u largua mosha. Kam marrë lekë borxh dhe bleva një tufë shelegësh në Sarandë, prej 400 e ca shelegë edhe hyra borxh shumë. Ato i shita, m’i mori një kasap nga Tirana po nuk kishte lekë, edhe më ngelën lekët atje. Po të mbaja familjen se s’kisha gjë hiç, s’kisha ekonomi tjetër. Ky ka qenë kasap edhe më lidhi një shok. Ai shoku më tha mua unë kam shitur mall nga ai edhe i kam marrë paratë. Se unë e pyesja a t’i jep paratë? T’i jep më thoshte mua, po megjithatë mos krijo besim tek unë. Kur t’i bësh, bëji letrat në rregull. 420 kokë bagëtish ka marrë, si vlerë parash bëjnë 3 milionë e 600 mijë të reja. I mori edhe lekë s’kam marrë”, thotë Nazif Feta.

Familja e Nazif Fetës u drejtua edhe në Gjykatën e Beratit, prej nga doli një urdhër ekzekutimi mbi deklaratën e firmosur mes palëve. Sot, banorët nuk kanë bërë asnjë veprim dhe i kanë humbur shpresat.

“Ai tha që pasurinë që kam do ta merrni ju në qoftë se unë nuk ju shlyej me para. E lamë në 25 Janar të 2020. Në 23 Janar 2020 më mori në telefon tha dua një numër llogarie. Ja nxorra numrin e llogarisë ja dërgova. Në 24 mora vesh që ai ndërroi jetë. Ato janë bërë çregjistrimet”.

Ilia Elezi, përmbarues gjyqësor, shpjegon se kur debitori ka ndërruar jetë, përmbaruesi gjyqësor i drejtohet të afërmve të tij për ekzekutim vullnetar, për ata që kanë përfituar nga trashëgimia.

“Kur debitori ka ndërruar jetë përmbaruesi gjyqësor duhet t’i drejtohet me lajmërim për ekzekutim vullnetar të afërmve të tij të cilët kanë përfituar nga trashëgimia. Atëherë të gjithë personat që kanë përfituar nga kjo trashëgimi, janë të detyruar që të përmbushin debinë ndaj kreditorit. Por tek neni 520 thuhet qartë që personat, familjarët që kanë përfituar nga i ndjeri, do shlyejnë debinë por në bazë proporcionale të përfitimit të kësaj debie dhe jo më tepër se. Kështu që përmbaruesi gjyqësor i drejtohet me lajmërim vullnetar të gjithë personave që kanë përfituar dhe pastaj nëse nuk përgjigjen kalon në të detyrueshëm. Kurse me nenin 121 për noterinë nëse ka pjesë pronash ose të ardhurash që nuk janë ndarë për arsye të ndryshme të cilat mund të jenë me dashje apo pa dashje mosçelje e trashëgimisë, përmbaruesi i drejtohet noteres ose noterit të zonës ku personi i ndjeri ka jetuar më përpara dhe bën çeljen e trashëgimisë për personat. Dhe përsëri, kur bëhet çelja e trashëgimisë bëhet lajmërimi për ekzekutim vullnetar të gjithë personave, ose u lihet me dijeni pranë noteres për kontakt pranë një zyre përmbarimore. Borxhi nuk shuhet asnjëherë në momentin kur i ndjeri ka lënë pasuri në të holla ose të patundshme”, shpjegon përmbaruesi gjyqësor Ilia Elezi.

Familjarët e të ndjerit që kanë përfituar trashëgimi prej tij janë të detyruar të shlyejnë borxhin.

