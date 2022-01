Stop inskenon takimin me 13-vjeçaren, pedofili arrestohet te sheshi “Skënderbej” nga Forcat Operacionale

21:05 25/01/2022

Emisioni Stop në Tv Klan denoncoi rastin skandaloz të pedofilit që ngacmonte seksualisht përmes telefonit një vajzë të mitur 13-vjeçare. Stop infiltroi një agjente që shtirej sikur ishte 13-vjeçarja dhe vazhdoi komunikimet me pedofilin.

Stafi i emisionit Stop, në bashkëpunim edhe autoritetet, mblodhi prova dhe investigoi për pedofilin. Ai quhet Musa Çerpja 59 vjeç, i divorcuar vite më parë, banues në Durrës dhe me origjinë nga Peshkopia, por punon si çoban në një fshat të Tepelenës. Ky person, Musa Çerpja, ka precedentë të shumtë penalë dhe i dënuar e arrestuar disa herë.

Ai ka qenë i dënuar dhe shoqëruar disa herë për disa vepra penale. Në vitin 2016 është ndaluar nga prokuroria e krimeve të rënda për zbulimi i të vërtetës. Në vitin 2017, është arrestuar në Tiranë për llogari të Prokurorisë Sarandë për vjedhje. Në vitin 2018 është arrestuar në Tiranë për vjedhje dhe ka vuajtur dënimin në burgun 313. Në vitin 2021 është ndaluar nga Policia e Gjirokastrës për veprën penale keqpërdorim i thirrjeve telefonike ndaj një shtetaseje. Në vitin 2021 është arrestuar në Tiranë për ngacmim seksual ndaj personave të mitur më shumë se një herë.

Emisioni Stop, në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës, Forcat Operacionale të Tiranës dhe Policinë e Tiranës, inskenuan një takim mes pedofilit dhe të infiltruarës së emisionit “Stop”. Musa Çerpja erdhi në Tiranë, siç mendonte se kishte lënë takim me vajzën e mitur për të kaluar natën. Takimi ishte organizuar në sheshin “Skënderbej”. Por përveç vajzës së infiltruar të Stop, aty kanë qenë edhe Forcat Operacionale të Policisë Tiranë, të cilët mbanin nën vëzhgim të gjithë situatën.

Musa Çerpja shkoi në pikëtakim për t’u takuar me vajzën, por në atë moment u arrestua në flagrancë nga forcat e policisë.

Psikologia Valbona Treska thotë se persona të tillë, të cilët kanë edhe precedentë penalë, duhet të mbahen vazhdimisht në vëzhgim.

“Në momentin që kemi të bëjmë me një person që ka kaq shumë precedentë penal dhe kaq shumë problematika në gjithë historikun e tij, në vazhdën e historikut të tij, do të thotë që është një person që as nuk është trajtuar ndonjëherë siç duhet, as nuk ka qenë në vëmendje siç duhet, është lënë vazhdimisht që nga problematika të kalojë në një problematikë tjetër dhe pastaj nuk është ndonjë çudi që deri në këto sjellje me anë të ngacmimeve me telefonata ka gjetur një mënyrë për të ngacmuar të mitur dhe të vijmë deri në këto situata ku jemi, kështu që ajo çfarë i vihet theksi është që nuk e kemi pasur në vëmendje fare jo vetëm këtë individ, por ka plot individë si puna e personit që juve referoni që janë sot pjesë e komuniteteve tona, që dihen që kanë precedent penal, siç kemi pasur dhe rastin e Fierit.

Kështu që dihet që kanë precedent penal, por askush nuk kthen vëmendjen për të kuptuar se si duhet të funksionojë ky individ, ku duhet të jetë i referuar, kush duhet ta mbajë nën vëzhgim, nuk bëhet fjalë vetëm për policinë që duhet ta mbajë nën vëzhgim, se ndonjëherë mendojmë që vetëm policia është ajo që është gardiani, po bëjmë fjalë edhe për bashkitë, edhe për njësitë e mbrojtjes së fëmijëve brenda njësive bashkiake që duhet të funksionojnë siç duhet se jo gjithmonë funksionojnë siç duhet, kështu që janë të gjithë aktorët, është i gjithë zinxhiri që bëhet bashkë për t’i mbajtur në vëmendje këta individë që mos të kemi këto problematika”, tha Valbona Treska, kryetare e shoqatës së psikologëve.

Sipas Valbona Treskës, për monitorimin e personave me precedent të ngjashëm, duhet që të gjitha institucionet, jo vetëm policia, të bëjë mbikëqyrjen e tyre.

“Këta persona, edhe në momentin që e vuajnë dënimin e tyre, dalin rikthehen dhe janë po pjesë e këtyre komuniteteve ku kishin bërë pjesë ose mund të ndërrojnë banesën. Shkojnë në një vend tjetër që nuk janë të njohur dhe vazhdojnë njësoj me të gjithë mënyrën e tyre të funksionimit. Kështu që nëse nuk i kemi në vëmendje, se gjithë institucionet nuk bëjnë punën e duhur, do kemi pafund raste dhe nuk është çudi që raste të tilla t’i diskutojmë me njëri-tjetrin pafund në studio televizive apo në emisione investigative. Duhet secili të bëjë punën e tij, mos t’ia kërkojmë punën vetëm prindërve. Prindërit duhet të bëjnë edukimin e tyre, mos ja kërkojmë vetëm shkollës që ka një pjesë të tyre, jo vetëm policisë, jo vetëm bashkive, janë të gjithë bashkë dhe duhet të kemi dhe qendra rehabilitimi që nuk i kemi sot në Shqipëri për persona të tillë.

Edhe në momentin që vuajnë dënimin me burg, ka një shërbim psikologjik brenda institucioneve të vuajtjes së dënimit, por vlerësojmë që nuk është mjaftueshëm për të rehabilituar rast pas rasti të gjithë personat që kanë problematika të shëndetit mendor. Personi duhet mbajtur nën vëzhgim dhe në momentin që mbahet nën vëzhgim janë shumë më të njoftuar të gjithë, edhe policia, edhe personi që është administratori i zonës është në dijeni të situatës, edhe shkollat që janë të asaj zone janë në dijeni. Domethënë duhet një rijetësim i dhënies së informacionit, mos ngelet informacioni kaq sekret dhe mos ngelet informacioni pa informacion dhe ai personi ndërron banesën dhe askush nuk e kupton që ka shkuar nga Kavaja është transferuar në Elbasan edhe nuk dihet më se ku është”, u shpreh Valbona Treska, kryetare e shoqatës së psikologëve. /tvklan.al