Stop/ Leja e legalizimit tjetër për tjetër me shtëpinë reale

Leja e legalizimit tjetër për tjetër me shtëpinë reale

21:24 01/06/2023

Emisioni Stop në Tv Klan ka trajtuar problematikën e një qytetari në Tiranë që ka probleme me legalizimin e shtëpisë së tij, të cilën Kadastra ja ka nxjerrë pa asnjë lidhje me ndërtimin real.

Është fjala për qytetarin Arjan Laçi, i cili jeton në Itali, por shtëpinë e ka në zonën e Porcelanit në Tranë.

Ai tregon se i është prodhuar një leje legalizimi që nuk ka lidhje me pronën e tij në planimetri në raportet truall-ndërtesë si edhe në zhdukjen e bodrumit të objektit. Arjani tregon se pasi bëri konstatimin, legalizimin e dorëzoi prapë në Kadastër, duke kërkuar rimatje dhe pa u pajtuar me këtë legalizim të zyrës së Kadastrës.

Arjan Laçi: I jam drejtuar emisionit “ Stop” për një parregullësi që është bërë me legalizimin e objektit-shtëpi, që unë kam. Në legalizimin, që unë kam marrë në vitin 2022, që objekti në planimetri nuk është i imi, plus mungon dhe i gjithë kati i bodrumit. Pasi bëra konstatimin, legalizimin e dorëzova prapë në Kadastër, kërkova rimatje të reja dhe nuk u pajtova me këtë legalizim, që Zyra e Kadastrës ka bërë. Më erdhi një përgjigje tjetër, që unë legalizimin e kam marrë dhe është legalizimi i vjetër, që nuk përputhet fare me shtëpinë që unë kam. Në legalizimin e vjetër, planimetritë e 3 kateve nuk janë planimetritë e shtëpisë time. Kati i bodrumit mungon totalisht, plus trualli, ku unë kam ndërtuar shtëpinë rezulton që nuk është i imi. Ndërkohë unë truallin e kam me çertifikatë pronësie.

Gazetarja e emisionit Stop mori kontakt me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, ku stafi u vu në lëvizje për zgjidhjen e ketij rasti dhe prodhimin e lejes së legalizimit për pronën, siç është në terren.

Arjan Laçi: Përgëzoj Emisionin “Stop” dhe ju në veçanti! Shumë faleminderit nga ana juaj dhe jam mirënjohës, se pa ndihmën tuaj, unë këtë problem, nuk do ta zgjidhja kurrë, për vetë faktit që jam dhe në Itali dhe vijmë për pak pushime atje. Ju përgëzoj nga zemra dhe jam shumë mirënjohës! Faleminderit shumë për zgjidhjen, që i bëtë problemit tim. Shumë faleminderit!

