“Stop” nga Shqipëria zgjidh problemin në New York

21:07 13/02/2023

Misioni i “Stop” është të gjendet pranë qytetarëve kudo që ndodhen, në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Këtë herë ka pasur një denoncim nga një qytetare në New York.

Blerta Viki tregoi se e ka nënën invalide dhe jeton me tuba. Për efekt i duhet të pajiset me certifikatë, që të mos t’i digjet pensioni, që merr në Shqipëri.

Blerta Viki: Arsyeja, që unë po bëj këtë denoncim, është për Konsullatën Shqiptare në New York, sepse mamaja ime është invalide dhe nuk ecën dot. Është e paralizuar, është në krevat. Jeton me tuba.

Është drejtuar tek Konsullata Shqiptare në New York dhe tregoi se Konsullja e parë i ka thënë, se nuk ka ekip për të vajtur në shtëpi.

Blerta Viki: Konsullen e mora për arsye, sepse mamaja nuk ecën dot dhe nuk ka si të shkojë atje, të bëjë pasaportën dhe shenjat e gishtave. Konsullja e parë ma preu shkurt, që jo nuk kemi njerëz.

Konsullja aktuale i ka thënë se procedura bëhet, por duhet të mblidhen disa raste. Blerta ka dorëzuar dokumentet, por nuk ka marrë përgjigje prej disa muajsh.

Blerta Viki: Vjen konsullja e re, e marr në telefon dhe më thotë, “Po, ne i sjellim në shtëpi, ekipin”. Ok, çfarë ju duhet? Më duhet një letër nga doktori, që tregon epikrizën, çfarë ka mami jot pse është sëmurë. Edhe unë e marr letrën nga doktori, ia nis me email edhe foton e mamit. Po kaluan shume javë, muaj. E marr prapë dhe i them “Të lutem, se mami duhet të marri pensionin në Shqipëri. Ka dokumente, kemi prona”. Gjërat e saj, që të posedojë një pasaportë aktuale, të vlefshme. Dhe më thotë mua, “Sa të kem një lajm, do të them menjëherë”. E prita prapë, “Po marr prapë”, i thashë. “Të lutem, se nuk dua t’i digjet mamit pensioni”. Më tha mua “Se ne do mbledhim dy-tre çështje të sëmurësh dhe do t’i bëjmë përnjëherë”. Tani, i thashë ata dy-tre njerëz, që do mblidhen…Unë nuk mund të pres dot “forever”, për një kohë shumë të gjatë, sepse mamasë time i digjet pensioni, që ka punuar. Vete ditën tjetër për të marrë. Absolutisht asnjë lloj gjëje. Ka nja 4 muaj mos të them. Ka nja një vit. Ne qoftë se e kanë në ligj të vijnë të bëjnë pasaportën, kanë ekip, të vijnë.

“Stop” u lidh me Konsullatën Shqiptare në New York.

Konsullata: Ne nuk është se i kemi premtuar. Unë I kam thënë bëje kërkesën dhe ne do ta përcjellim tek autoritetet përkatëse. Ne e kemi dërguar me shkresë në Ministri të Jashtme, Ministria e Jashtme e ka dërguar tek kompania Ealeat. Presim, që kompania Ealeat të vijë dhe të vazhdojmë procedurën.

Gazetarja: Sa kohë po bën që është dërguar, se zonja më tha që po bën gati një vit.

Konsullata: 1 muaj ka, diçka të tillë.

Gazetarja: Sa?

Konsullata: 1 muaj. Ok, është dërguar nga ne në 9 nëntor.

Gazetarja: Jemi në Shkurt.

Konsullata: Procedura është… sepse ka sjellë dhe disa dokumente të tjera shtesë, që i kemi kërkuar vazhdimisht, më kupton? Që të jetë dosja e plotë. Tani unë përgjigje nga Ealeati zyrtarisht nuk kemi, por kanë thënë që shumë shpejt do të vijnë. Unë i thashë zonjës, që nuk është në dorën tonë si konsullatë, se nuk është se ne nuk po ngrihemi. Ja ku jemi, vijmë, por nuk janë pajisjet, se duhet të më vijnë pajisjet. Janë shenja gishtash, biometrik. Presim, që të vijnë ata dhe të vazhdojmë procedurën. Nga ana jonë nuk ka asnjë lloj pengese, se nuk është në dorën e Konsullatës.

Më pas gazetarja komunikoi edhe me kompaninë Aleat.

Ealeat: Atëherë, mesa kuptoj zonja e ka të pamundur të paraqitet tek zyra e Konsullatës në New York. Është e sëmurë?

Gazetarja: Po!

Ealeat: Dhe si procedurë është, që neve na vjen një email nga Ministria e Jashtme, që bëhet kërkesë për raste të tilla. Në moment, që kjo aprovohet prej tyre, atëherë dhe ne nisim grupin tonë.

Ealeat: Juve nuk ju ka ardhur akoma një kërkesë nga Ministria e Jashtme?

Ealeat: Momentalisht që flasim bashkë, nuk e di si rast, është hera e parë, që po e dëgjoj. Ndoshta duhet të drejtoheni më sipër. Këto raste na vijnë nga Ministria e Jashtme. Mund të kontaktoni aty, jo këtu!

Ealeat: Është bërë që më përpara, më parë se një muaj. Është bërë në Nëntor kërkesa e konsullatës drejt ministrisë.

Ealeat: Të kishte ardhur, besoj do ishte marrë ndonjë masë. Ne nuk kemi, të paktën sa jam unë në dijeni.

Pas shumë burokracive u premtua se në datën 21 Shkurt ekipi do të jetë në shtëpinë e zonjës për të bërë aplikimin për pasaportë biometrike.

Konsullata: Komunikova me Ealeatin dhe më thanë, që në datë 20 do vinin, por sipas atyre kishin komunikuar me juve dhe ju kishin thënë, që të komunikonit me neve.

Gazetarja: Mua më thanë që nuk kemi një kërkesë nga Ministria e Jashtme…

Konsullata: E kemi bërë me kohë. Unë të thashë, që e kemi bërë si kërkesë me kohë. Në datë 20 shkurt do të vijnë në New York, sipas atyre.

Konsullata: E kuptoj!

Konsullata: Në 21 në do shkojmë në shtëpi./tvklan.al