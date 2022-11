Stop: “Nuk je i besueshëm”, i riu refuzohet nga Garda e Republikës dhe nuk i jepet arsyeja

Shpërndaje







22:04 10/11/2022

Sipas nenit 21 për kriteret e pranimit në Gardën e Republikës së Shqipërisë, kandidati, përveç kritereve të mirëpërcaktuara, duhet të jetë i pajisur edhe me vërtetimin e besueshmërisë.

I riu Besjano Lelaj, çdo ditë endet dyerve të institucioneve, duke kërkuar motivin se ku nuk e ka përmbushur kriterin e besueshmërisë, referuar pranë Gardës së Republikës prej oficerit Edvin Habazaj. Ky i fundit nuk e ka informuar asnjëherë, edhe pas kërkesave të vazhdueshme të qytetarit në rrugë zyrtare.

“Në datën 24 i 10-ti më ka dhënë një përgjigje negative pranë Gardës së Republikës, një vërtetim besueshmërie mbi kriterin tim ka shkruajtur “ka të dhëna mbi personin e tij”. Unë dua t’i referohem komisariatit të policisë apo oficerit të policisë gjyqësore, për çfarë të dhënash kanë të personit tim? Pasi unë nuk kam qenë as i dënuar, as i dyshuar për ndonjë vjedhje, as kam shenja gishtash, as për trafik lëndëve narkotike apo ku di unë. Unë jam i gatshëm të përgjigjem nëse ka ndonjë gjurmë aty apo i shoqëruar për ndonjë vepër penale. Zoti Edvin Habazaj, oficeri, OPGJ-ja, i kam shkruajtur një mesazh, edhe dje. Nuk kam marrë mbrapsht asnjë përgjigje prej tij. Dua motivin, të më dalin për borxh, pastaj do takohemi me vendim gjykate”.

I papunë e i painformuar, Besjano kërkon zbardhjen e së vërtetës së skualifikimit, që sipas tij, mund të jetë tendencioze.

“Po-po pa punë. Do isha në punë, në datën 3 do kisha filluar punë…”

Emisioni “Stop” në të tilla kushte, kërkoi informacion zyrtar Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës, se pse nuk është informuar qytetari për kriterin që nuk përmbush./tvklan.al