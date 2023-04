Stop/ Objekti fluturon nga kantieri në një ballkon, mbikëqyrësi i kantierit: Punëtorët pinë raki, këtë kulturë kemi

21:41 06/04/2023

Në mes të Tiranës afër zonës së Xhamllikut, prej më shumë se një viti, po ndërtohet një pallat i ri. Afërsia e kantierit me zonën e banuar është vetëm 3 metra. Në këtë mënyrë jeta e punëtorëve dhe qytetarëve është e rrezikuar.

Para disa ditësh një objekt i rëndë, dërrasë me përmasa 1.5 me 1 m, është shkëputur nga katet lart të këtij objekti, duke përfunduar në ballkonin e dytë të pallatit përballë. Fatmirësisht nuk kishte lëvizje në rrugë, sepse cdo gjë mund të ndodhte, nëse ky objekt do kishte rënë mbi njerëzit.

Banorët e këtij pallati e kanë denoncuar këtë fakt pranë emisionit Stop në Tv Klan.

“Filloi një furtunë e madhe. Ishim duke ndenjur në kuzhinë vetëm kur dëgjojmë një përplasje në dritarje. Dalim shikojmë që një dërrasë shumë e madhe ishte ngulur tek kunja ku mbahet antena dhe u shkëput me gjithë atë. Ra poshtë, ne u trembëm. Dërrasa erdhi nga pallati, nga kantieri që po ndërtohet. E denoncuam, erdhi policia. Me punëtorë që ishin lart, me roje, u zhdukën ikën. Roja i thotë hiqeni dërrasën që aty të zhdukim gjurmën. E morën dërrasën”, denoncon qytetarja.

Rasti u denoncua edhe në polici menjëherë, por punëtoret e kantierit me shpejtësi e hoqën objektin, provën e aksidentit. Komisariati Nr.4, materialet për këtë incident, i ka referuar në prokurori.

Në fakt në terren nuk ka asnjë tabelë që njofton punimet e po kështu nuk ka rrjeta mbrojtëse e masa sigurie për punëtorët.

Gazetari i “Stop” u interesua edhe tek mbikëqyrësi i punimeve në kantier, i cili pranon incidentin, por ua hedh fajin punëtorëve, të cilët, sipas tij, edhe pinë ndonjë gotë raki.

Mbikëqyrësi i kantierit: Ne në Shqipëri punojmë, domethënë ata pinë raki, ne kështu punojmë, këtë kulturë kemi ne… kur do ndryshojmë ne ndryshoni ju tani, vari lesht..!

Nga ana tjetër, inxhinieri i kantierit është mjaftuar vetëm me rregullimin e antenës së dëmtuar në banesën e pallatit përballë, por nuk ka marrë asnjë masë tjetër. /tvklan.al