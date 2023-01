Stop | Preu gishtat në punë, pas dy vitesh dosja shkon për gjykim. 22-vjeçari: Jam i lumtur, do kërkoj të drejtën time

21:17 06/01/2023

Në muajin korrik 2021 emisioni “Stop” trajtoi rastin e Donald Tufit, në atë kohë vetëm 20 vjeç. Ai u aksidentua në vendin e punës. Pronari turk së bashku me bashkëshorten e me stafin, u përpoqën të mbulojnë krimin.

“Stop” ngriti në këmbë të gjitha institucionet, madje i kërkoi gjykatës të çonte sërish çështjen në prokurori, që të nisnin hetimet, duke qenë se prokurori i parë nuk bëri asnjë hetim.

Prokurorja e re, më në fund, ngriti akuzat, mbështetur në prova. Më në fund edhe gjykata vendosi në seancën për ta dërguar ose jo këtë çështje në gjyq, ta çojë këtë dosje për gjykim.

Emisioni “Stop” i bëri një kërkesë të veçantë gjykatësit për të marrë pjesë në seancën që do të zhvillohej për ta dërguar ose jo këtë çështje në gjyq, pasi u mbyllën edhe hetimet, por pjesëmarrja u mohua për shkak se ishte me dyer të mbyllura. Megjithatë rëndësi ka që kjo çështje më në fund do të gjykohet sipas të gjitha procedurave përkatëse ligjore. I pyetur nga gazetari i emisionit “Stop”, Donald Tufi thotë, se mori përgjigje pozitive, gjë që e lumturoi shumë. Tani Donaldi pret përfundimin e gjykimit.

Gazetari: Donald sot u zhvillua pikërisht seanca për të dërguar ose jo këtë çështje në gjyq mund të më thuash të lutem se çfarë ndodhi?

Denoncuesi: Me aq sa më tha avokati sot u zhvillua gjyqi, sepse ishte pjesa nëse do dërgohej në gjyq apo jo, përgjigja për mua doli pozitive sepse normalisht gjykatësja, prokuroria dhe ata që ishin aty vendosën që të bëhej gjyqi. Mua më hyri pak frika sepse po shtyhej dy herë dhe me thënë të drejtën e kisha pak me stres, por tani u lumturova shumë. U lumturova shumë sepse normalisht do kërkoj të drejtën time./tvklan.al