Stop/ Punoi në kooperativë me emër tjetër, nuk i del pensioni

21:14 05/04/2023

Qytetarja Silë Ziu është drejtuar në emisionin “Stop” në Tv Klan pasi ka mbushur moshën për pension dhe ka një problematikë me emrin e saj. Në kooperativë punonte me emrin Vasilika, por në dokumente e ka Silë.

Ajo tregon, se ka shkuar në Drejtorinë e Sigurimeve Shoqërore dhe ka marrë përgjigje negative. Ka bërë ankesë tek Komisioni Rajonal i Ankesave dhe prej muajit Gusht nuk ka përgjigje.

Sile Ziu: Jam nga Fieri, kam plotësuar moshën e pensionit, kam aplikuar disa herë që në 4 Prill 2022 edhe më kthyen një përgjigje negative që ndryshe e kam te Gjendja Civile dhe ndryshe kam punuar në kooperativë, kam punuar me emrin Vasilikia. U drejtova më pas te Komisioni Rajonal i Ankimimeve më 25 Gusht 2022. Vajta disa herë, më në fund më dhanë një letër ata më thanë që ka dalë me postë. Unë prita Dhjetorin, prita dhe Janarin, në Shkurt u drejtova prapë te Sigurimet në Kamzë. Ai i Kamzës pastaj tha do interesohem unë, jo do ta marr unë. Unë s’po marr dot përgjigje. Dhe nëpërmjet portalit kam bërë disa kërkesa po s’kam marrë përgjigje. Si përfundim më tha apliko dhe njëherë te komisioni qëndror. Aplikova te komisioni qëndror në 26 Janar, po del dhe Marsi unë s’kam marrë përgjigje. Mua më duhet të hap një proces gjyqësor, por avokati më kërkon me patjetër vendimin që ka marrë Komisioni Rajonal i Ankimimeve. Këtë mua s’po ma japin. Kam 1 vit që kam aplikuar për pension dhe akoma asgjë.

Qytetarja kërkon ndihmën e “Stop”, pasi i duhet të hapë një proces gjyqësor dhe i duhet përgjigjia. Gazetarja e “Stop” u drejtua në Institutin e Sigurimeve Shoqërore, ku i thanë se ka patur një gabim në adresën e zonjës, por në fund përgjigja i shkoi. Zonja Silë tani mund të ndjekë procesin gjyqësor.

