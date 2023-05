Stop/ Ra na koma nga mjekimi i gabuar, insitucionet hetojnë pas denoncimit

Shpërndaje







21:22 05/05/2023

Emisioni Stop në Tv Klan denoncoi rastin e të riut Jani Rustemi, i cili pasi u arrestua nga policia në kryeqytet u dërgua në QSUT në gjendje kome, ku dhe vijon të jetë i shtruar aktualisht. Gjendjen e tij dyshohet se e ka shkaktuar mjekimi me metadon, ilaç që përdoret për përdoruesit e lëndëve të forta narkotike.

Për këtë rast, Stop i është drejtuar Komisariatit Nr.3, ku shefi Altin Lila thotë se është marrë denoncimi i familjes për mjekun, për mjekim të pakujdesshëm dhe i është përcjellë Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore.

Shefi i Komisariatit Nr.3, Altin Lila: Djali ka qenë përdorues i lëndëve narkotike. Ka përdor metadon. Nuk rri dot pa përdor metadonin. Po mjeku mo, si e përdorka metadonin në dhomat e sigurisë. Në dhomat e sigurisë nuk futem dot unë, që jam oficer policie. Bëhet fjalë për mjekim të pakujdesshëm” siç pretendon zonja, nëna e vet. Është bërë denoncimi, bashkë me oficerë të AMP-së, është ndjekur rasti. Tani e ka AMP-ja, për të bërë referimin në Prokurori për vlerësim.

Ndërkohë, AMP-ja i ka përcjellë materialet në Prokurori.

Drejtori i AMP: Po po kryhen verifikimet dhe hetimet dhe i përcillet Prokurorisë dhe do të ndiqet rasti.

Nga ana tjetër, Avokati i Popullit Ahmet Premçi, thotë se ka nisur hetimin edhe institucioni që ai drejton.

Avokati i Popullit Ahmet Premçi: Ne kemi regjistruar për fillimin e hetimit zyrtarisht. Kam ngarkuar 2 nënkomisionerë, që janë në terren për të shkuar, për të kqyrur, për të parë të gjithë ecurinë çfarë ka ndodh, si ka ndodh, për të kqyr dokumentat, dhe kur të nxjerrin të gjithë konkluzionet, do marrim takim me familjen dhe kur të mbarojë do të mund të prononcohemi, për çfarë ka ndodhur. Sepse të vijnë materialet, që unë të njihem me provat, që kam grumbulluar ato, unë jam në gjendje që të jap dhe një opinion timin si institucion.

Ndërkohë, mjeku në QSUT shprehet se së fundmi pacienti ka hapur sytë pas më shumë se 2 javë.

Mjeku: Akoma nuk është plotësisht i kthjellët në zbatimin e komandave. Ore ti e kupton, që e kemi marrë të zi si ky telefoni. Kishte dy orë s’merrte frymë! I kemi bërë lloj lloj… 2 javë e gjysëm dhe tashi shyqyr, që ai po hap sytë.

Qytetari: Unë du prej teje epikrizën e djalit, se Policia po e nxjerr, sikur ka pas probleme!

Mjeku: Kush t’i tha këto ty?

Qytetari: Policia!

Mjeku: Ç’punë ka Policia? Ku di Policia sëmundjet e djalit?

Qytetari: Mund ta shohim pak?

Policia: Nuk lejohet!

/tvklan.al