Stop/ Sezoni veror mbytet nga mushkonjat, problemet e tenderit të dezinsektimit

Shpërndaje







20:59 27/06/2023

Në vitin 2019, emisioni “Stop” në Tv Klan investigoi tenderin e dezinsektimit, dhe zbuloi se si zyrtarë të lartë të Institutit të Shëndetit Publik favorizuan operatorët fitues të këtij tenderi.

Në atë kohë u dha rekomandim për largim nga puna për 8 zyrtarë të ISHP-së, të cilët nuk u hoqën me justifikimin se kishin reflektuar.

Sot, emisioni “Stop” i është rikthyer këtij tenderi me një sërë problematikash. Verën e shkuar tenderi për dezinsektimin u anulua, pasi një nga operarorët rezultoi me shkelje dhe lidhje me zyrtarë të ISHP-së.

Këtë herë për favorizimin në tender është bërë heqja e specifikimeve, duke i hapur rrugë çdo operatori të konkurrojë me çfarëdo lloj biocidi që lufton mushkonjat. Tenderi tani zhvillohet në Ministrinë e Brendshme nga struktura e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara, e cila vendos kriteret dhe ndjek procedurën. Por specifikimet vendosen nga ISHP-ja.

Dy specialistët e ISHP-së, epidemiologu Elton Rogozi dhe mikrobiologia Zahide Sulejmani, janë vënë nga ISHP për të hequr specifikimet, duke mos pasur një kriter mbi biocidet që do të përdorin operatorët për asgjësimin e insekteve.

ISHP, Elton Rogozi– Duhet të pyesni tek Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara..!

Gazetari– Nuk i kanë hequr ata, sepse ata nuk janë specialistë. Më kupton? I keni hequr ju, sepse ne kemi të dhëna.

ISHP, Elton Rogozi- Nuk i kam hequr unë, por diskutoni tek Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara!

Nga buletini i Tenderit të Dezinsektimit, Stop ka evidentuar edhe kompaninë “Egian Med shpk” me administrator Fatos Lashin, një mik i ngushtë i nëndrejtori të ISHP-së, Dritan Ulqinaku.

Sipas të dhënave, ky operator ka ofertën më të ulët, por ky fakt na çon në një tjetër problem. Biocidi, që ka ky operator, “AquaBac DF 3000” dhe “AquaBac 200G” nuk listohen në listën e miratuar nga Këshilli i Ministrave dhe specialistët për t’u përdorur në Shqipëri.

Ndërkohë “Egian Med shpk” nuk është emër i panjohur. Në vitin 2017, “Stop” konstatoi se operatori me administrator Fatos Lashin kishte hedhur mbetje farmaceutike në mjedis. Në 2019-ën Fatos Lashi, si person fizik, u pezullua nga KPP për 18 muaj për parregullsi në tenderin e dezinsektimit.

Mirëpo, administratori Fatos Lashi krijoi një kompani tjetër me emërtim të ndryshëm, pikërisht kompaninë “Egian Med shpk”.

/tvklan.al