Emisioni “Stop” në Tv Klan interesohet nëpër fallxhore apo persona që shohin filxhanë në Tiranë për t’u interesuar për kandidatët e listës së hapur për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Të parës, një zonje në lagjen “Don Bosko”, i kërkohet që votat e Sali Berishës t’ia kalojë Jorida Tabakut.

Qytetarja: Do më shikosh si t’ia bëj që votat e Salës…

Fallxhorja 1: Po!

Qytetarja: Berishës, t’ia kaloj Jorida Tabakut!

Fallxhorja 1: Në lidhje për këtë, thotë, fushatën që ke, mua më del do t’ia dalë shkëlqyeshëm. Do ia dalë mirë kjo. Në lidhje me këtë, t kaloni, ju e dini se qysh mund t’i bëni, po këtu thotë s’mund të bëni asgjë, e ke kot. Që ju me popullin e fitoni. Këtu më del, thotë, edhe rrëmujë janë bërë. Nuk duhet më rrëmujë, thotë, nuk duhet më zhurmë që ta fitojnë pa siklet. Po deri tani nuk kam…, nuk kam hallin si Salës… Ju kini kandidat paralel. Mos u mundoni se s’bëhet gjë tjetër! Gjithsecili ka kismetin e vet. Po kjo më pëlqen se e kapka.

Qytetarja: Shihe njëherë si del ky Taulant Balla!

Fallxhorja 1: Shumë mirë! Edhe ky. Pse është në atë pjesë, ku është kjo?

Qytetarja: Tjetra!

Fallxhorja 1: Se dilka mirë. Socialistja, o pak më përpara, thotë. Ka qenë shumë më përpara, thotë. Tani, thotë, është barazuar. Ka mundësi për kaq pak ditë Sala mund ta… Kaq! Por deri tani, socialistja është para.

Fallxhorja tjetër në rrugën “Ali Demi”, me manovrat e saj arrin ta nxjerrë Kreshnik Çollakun e listës së demokratëve, deputet të sigurtë.

Qytetari: Si je?

Fallxhorja 2: Mirë!

Qytetari: Se unë mbështes këtë Kreshnik Çollakun që është kandidat për PD-në.

Fallxhorja 2: Po! Ki kujdes! Ruhu nga të gjithë krahët! Do kapësh 5-n, Zoti ta plotësoftë dëshirën! Si e kishte emrin ky?

Qytetari: Kreshnik Çollaku!

Fallxhorja 2: Këtij i del me pasqyrë e gëzimit dhe me rrugëzgjidhje. Ai del me përgjigje dhe vendosje, sado që mbahet pika dhe pikëpyetja, thotë vetë. Vetë ti si do më dalësh, i pastër dhe i kuq për mirësi del i dashur. Data 15-të, ty do të gëzojë. Më 11-të janë votimet, data 15-të ty do të të gëzojë. E merr ai.

Qytetari: Hë?

Fallxhorja 2: Unë po të thashë që e merr, e merr. Shumë armiq do lërë ai me kokë poshtë, kur ky do të dalë me vendosje dhe me fitore. Ai do ta marrë dhe do të më kujtosh, por ai do të dalë me fitore dhe me vendosje të pastër.

Qytetari: Këta kundërshtarët si dalin? Këta të majtët?

Fallxhorja 2: Me kokë poshtë dhe të bllokuar, pa rrugëzgjidhje. Ore, e ka të marrë për kaq vota, e ka të marrë./tvklan.al