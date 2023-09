Stop/ “Ti je luaneshë, këputi zinxhirët e skllavërisë”, pleqtë sherr me thika për një grua

Shpërndaje







21:02 13/09/2023

Dashuria për një grua ka futur në sherr dy të moshuar në Tiranë. Ky është rasti që ka trajtuar emisioni Stop në Tv Klan këtë të mërkurë.

Merdan Xhafa 71 vjeç është ankuar për 73-vjeçarin, Fatmir Zika, të dy banues në zonën e Freskut, se ky i fundit e ka goditur me thikë.

Shkak është bërë një zonjë që punon me mirëmbajtjen e shtëpisë së z.Merdan Xhafa. Por mesa duket për këtë zonjë ka shfaqur ndjenja dashurie 73-vjeçari Fatmir Zika.

“Unë jam Merdan Xhafa, pensionist. Me punë kam punuar në Policinë e Shtetit prej 35 vitesh. Jam i divorcuar dhe kam 4 fëmijë, 2 djem e 2 vajza. Kam 1 vit që jetoj vetëm. Ditën e kaloj në mëngjes dal me shokët pimë kafen, blej ato gjërat që na duhen edhe kthehem në shtëpi. Pasdite dal prapë me shoqërinë deri nga ora 20:00-21:00. Edhe kështu e kam kaluar kohën. Nuk jam i aftë për të gatuar. Të dy çunat rrinë në pallat. Unë mbaj mbesat sa të kthehet çuni me nusen nga puna dhe i marrin ata pastaj. Gjatë kohës që unë jam vetëm kërkova një punëtore. Më autorizoi një shoku im për këtë punëtoren dhe e mora në telefon dhe kjo vjen punon 2 orë tek unë. Bën gatimin dhe pastron. E zonjë, shumë korrekte për punë e për të gjitha, kaloj mirë. Fatmir Zika më ka goditur me thikë. As mik as shok nuk e kam unë. Këtë kur ka ardhur para 5-6 vitesh kam pirë me këtë kafe. Punëtores i thashë ti po të duash ta pish kafen sa të jesh punëtore tek unë, kafen do ta paguaj unë. E pinim kafen bashkë. Kur kishte kohë, kur s’kishte kohë ikte. Fatmiri na ndiqte kudo që shkonim. Gjeta numrin e mora në telefon, i thashë dua të pimë një kafe. Po, tha, hajde. Vjen befasisht edhe më qëllon direkt, nxjerr thikën dhe qëllon direkt. E kapa që i bllokova thikën. Të mos i kisha bllokuar thikën, do isha në varr sot. Ndërhyri kamarieri dhe disa çuna të tjerë që ishin aty në lokal edhe ky iku me vrap pastaj. Bëmë kallëzim te policia, e mori kallëzimin oficeri i policisë aty edhe më dërgoi të Instituti i Mjekësisë Ligjore. Vajta atje, më plotësoi dhe ai raportin. Ndihem i kërcënuar sa nuk ka më, ruhem sa s’ka më. Para se sa të vinim te lokali, më tha ti atë nuk do ta mbash më në punë. I thashë si nuk do ta mbaj më në punë? Ç’ke me atë ti? Ajo është punëtore tek unë. Ti çfarë ke me atë zgjidhe me të, jo me mua. Njëfarë interesi ka ai po se çfarë interesi e di ai, nuk flas”.

Por zonja në fjalë mohon që të ketë lidhje me 73-vjeçarin Fatmir Zika, por thotë se punon për bukën e gojës dhe se është e martuar.

Zonja X: Gjithë kjo situatë…,unë nuk e marr dot me mend. Unë jam një zonjë, që kam burrin me diabet, se punoj familje më familje. Ai zotëri na ka rënë më qafë dhe Insh’Allah, Zoti e drejtësia, çoftë në vend këtë hallin tonë! Unë punoj derë më derë, punoj, e shkreta, nxjerr koren e bukës. Jam me shtëpi me qira. Thjesht jemi njohur, shesim vaj, shesim raki. Në çdo kohë. Shkoj në punë, shkoj në tavolinë…, ka qenë vetë z. Merdan. O po, ça ke me mua, ma thuaj, unë jam këtu… Unë e kam familjen të kompletuar. Ai mund të ketë krijuar shumë gjëra, po unë e kam me listë, me defter, i themi ne nga anët tona. Unë dal për bukën e gojës. Punoj natë e ditë! Kthej kokën unë, vjen nga mbas tij dhe e qëllon me grushta dhe pastaj nxjerr thikë nga çanta. Unë ndihem shumë e kërcënuar dhe shumë e ofenduar, sepse në çdo lokal, që ka shkuar, mua më ka përgojuar dhe nuk ia kam për borxh.

Gazetari i Stop bëri ballafaqimin mes dy të moshuarve, Merdan Xhafës dhe Fatmir Zikës. Ky i fundit thotë se ka ndjenja për zonjën dhe se është xheloz që punon në shtëpinë e Merdan Xhafës. Nga ana tjetër, ai mohon që ta ketë goditur me thikë z.Merdan, por me çelës.

Fatmir Zika: Më tha që ti na ndjek kudo që vemi ne. Ti me atë që ke bë çfarë të duash ti. Ka një shoqe ky. Unë kam 4 vjet me të.

Gazetari: A të lidh diçka tjetër me zonjën?

Fatmir Zika: Po patjetër kjo s’ka nevojë për t’u kuptuar. Kur them unë 4 vjet me që e njoh, propozimi i saj ka qenë për mua. Mua më vdiq gruaja. Tha kështu: “Unë do të mbaj ty si Perëndinë”.

Gazetari: Jeni përpjekur që zotërinë ta godisni me thikë?

Fatmir Zika: Kurrë. Unë me thikë? Thikë është kjo?

Gazetari: Po çfarë është?

Fatmir Zika: Çelës.

Gazetari: E shkaktuar nga ty?

Fatmir Zika: Po. Pse do them unë që jo?

Gazetari: Pra ti pranon që ke goditur z.Merdan?

Fatmir Zika: Je burrë apo s’je. Qëndro si burrë në radhë të parë. Burrë me 2 r. Nuk je burrë.

Gazetari: Çfarë të nervozon?

Fatmir Zika: Se gënjen ky.

Gazetari: Dhe ti vendose ta godisje?

Fatmir Zika: Jo kurrë.

Gazetari: Po këto goditjet i ke bërë ti, se e pranove.

Fatmir Zika: E pranova.

Merdan Xhafa: Çfarë të bëra unë ty që më godite ti mua?

Gazetari: A kanë lidhje ndjenja xhelozie?

Fatmir Zika: Unë jo.

Merdan Xhafa: Ka pra, për atë më ra. Mblidh mendjen edhe lem rehat mua.

Fatmir Zika: Pas më ke mua ti, por jo për të keq. Unë të kam vëlla ty, po ti nuk e çmon. Është me pistoletë në xhep ai.

Gazetari: Ku e ka pistoletën?

Fatmir Zika: Nuk e di.

Merdan Xhafa: Pistoletën e kam dorëzuar unë që kur dola në pension.

Fatmir Zika: Nuk e di. Ajo thotë kështu, duan të na ndajnë nga ne të dy. Jam në krahun tënd thotë. Ta dijë mirë ky.

Në celularin e Fatmir Zikës ka plot mesazhe dhe poezi dashurie që ia ka dërguar zonjës.

/tvklan.al