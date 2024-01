Stop/ U filmua duke bërë pazar me zyra e gjyqe, çfarë ndodhi me gjyqtarin?

21:25 16/01/2024

Ditën e djeshme transmetuam problematikën e gjyqtarit të Vlorës Hektor Sinanaj me deklarimin e pasurisë dhe konfliktin e interesit. Gjatë punës si avokat në Vlorë, për vitet 1992-2000, Hektor Sinanaj ka deklaruar170 milionë lekë të vjetra, por Sinanaj si avokat, nuk figuron si subjekt i regjistruar.

Po kështu gjyqtari ka probleme me një banesë të dhuruar nga e ëma, një makinë të dhuruar, pa deklaruar dhuruesin, të ardhurat nga një bilardo, që gjyqtari ka deklaruar, subjekt ky, që nuk ekziston në QKB.

Nga konstatimi i shumave ndër vite del se janë deklaruar rreth 165 milionë lekë të vjetra më shumë në ILDKPI, krahasuar me fitimet nga ky aktivitet në tatime. Sinanaj është pronar edhe i një ndërtese 3-katëshe përballë gjykatës së Vlorës, objekt i ndërtuar pa leje, e me origjinë trualli të dyshimtë.

Në këtë godinë, gjyqtari jep zyra me qira për avokatë e psikologë, të cilët i “furnizon” me puna nga gjykata. Ne provuam t’i marrim një zyrë me qira Hektor Sinanajt dhe ai u “zbërthye”, duke thënë se këtu edhe qiraja del falas, për shkak të punëve që ai na siguron.

Sot mësojmë, se Hektor Sinanaj ka dhënë dorëheqjen nga gjykata e Vlorës, pasi ka rënë në gjurmë të video-regjistrimit. Gjithsesi, SPAK dhe organet e tjera të drejtësisë, duhet të veprojnë për një gjyqtar të zhytur në evazion e konflikt interesi, gjatë kohës që ka ushtruar detyrën. /tvklan.al