Stop zgjidh padrejtësinë ndaj qytetarit/ Të aksidentuarit i hiqet gjoba 400 mijë Lekë

21:18 20/04/2023

Në datën 20 Shkurt 2023, emisionit Stop në Tv Klan transmetoi një rast denoncimi nga qyteti i Elbasanit. Mikel Xhika tregoi se në datën 21 Janar 2023, u përfshi në një aksident automobilistik.

Ai ka qenë duke lëvizur me makinë në rrugën “11 Nëntori” dhe është goditur nga një makinë, që donte të futej në korsinë e tij.

Mikeli ka lajmëruar policinë dhe punonjësit kanë ardhur pas 10 minutash. Ndërkohë, zonja që e kishte goditur, e kishte lëvizur makinën nga vendi i ngjarjes. Në moment iu tha se ishte fajtore zonja dhe ajo u dënua me 2 000 lekë të reja për moskryerjen e manovrës.

Më vonë, Mikeli u ndëshkua me masë administrative 40 000 lekë të reja, pasi sipas punonjësve, ishte me shpejtësi të lartë. Qytetari kërkoi ndihmën e emisionit Stop pasi i duket pa kuptim fakti, që askush nuk ia mati shpejtësinë dhe u dënua me gjobë më të lartë, se zonja, e cila shkaktoi aksidentin.

Gazetarja e “Stop” u interesua për rastin në të gjitha institucionet, dhe sot Mikeli na kontakton për të na komunikuar se gjoba e tij nga 40 mijë lekë të reja, u zbrit në 2 mijë lekë të reja. /tvklan.al