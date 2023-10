Strakosha shokohet nga United

Shpërndaje







23:00 07/10/2023

Minutat shtesë bëhet sërish dramatike në Premier League angleze. Ai që e pësoi ishte Tomas Strakosha, me portierin e kombëtares shqiptare që nuk ia doli të shmangur humbjen e Brentfordit në ‘Old Trafford’. Megjithëse po udhëhiqnin deri në minutat shtesë ndaj Manchester United, skuadra ku Strakosha u rikthyer të luaj si titullarë u mposht me shifrat 2-1. MekTominaj ishte heroi për ‘djajtë e kuq’ me një dopietë tepër të shpejtë, respektivisht në minutën e tretë dhe të shtatë në fundin e sfidës. Tre pikësh që e rikthejnë United tek fitorja dhe e bëjnë në mënyrën më spektakolare të mundshme.

Me përmbysje triumfoi edhe Chelsea, që për një pjesë loje i besoj Armando Brojës. Sulmuesi i kombëtares kuqezi luajti si titullarë në fitoren 4-1, por pa arritur të lë gjurmë përballë Bërnlit. Gjithsesi, blutë e Londrës morën maksimumin dhe vijojnë ngjitjen në renditjen e përgjithshme.

Kampionati kryesohet nga Tottenham, që duket se këtë sezon ka synime për të tentuar titullin. Edhe pse me 10 lojtarë për një pjesë loje, ‘gjelat’ fituan 1-0 ndaj Luton që tashmë rrezikon të rikthehet në Championship në fund të sezonit. Tottenham vendos edhe një rekord, pasi Miki van de Ven bëhet lojtari i 167 që shënon në Premier League me fanellën e tyre. Tottenham numëron 20 pikë pas 8 javëve të para.

Klan News