Strategji franceze për Ballkanin

Presidenca dhe qeveria franceze ka zgjedhur përfaqësinë diplomatike në Shkup për të publikuar strategjinë e Francës për Ballkanit Perëndimor.

Asnjë fjalë nuk thuhet në këtë strategji për kohën kur Parisi planifikon hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, apo anëtarësimin e plotë të këtyre shteteve në familjen evropiane. Do të jetë vetë Presidenti francez, që me 16 Korrik do të paraqesë pikat kryesore të kësaj strategjie për rajonin.

Macron ka zgjedhur Beogradin për të vendosur podiumin e tij. Ndërkohë që do të jetë ministrja e re për Çështje Evropiane, Amelie de Montchalin, që do të vizitojë Shqipërinë dhe Kosovën këtë vit për ta prezantuar këtë strategji për zyrtarët shqiptarë. Sipas strategjisë së hartuar nga Presidenti Macron, Franca do të ketë rol më të madh në stabilizimin e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian për zhvillimin e tyre ekonomik dhe social dhe për forcimin e sundimit të ligjit.

Përmendet rritja e bashkëpunimin dypalësh me vendet e rajonit në katër fusha – zhvillimi ekonomik dhe social nëpërmjet ndërhyrjes së Agjencisë Franceze për Zhvillim.

Ndihma vjetore për rajonin arrin fillimisht në 150 milionë euro. Franca, thuhet në dokument, do të mbështesë luftën kundër tregtisë së paligjshme të armëve të vogla dhe të lehta që janë ilegalisht në duart e popullsisë civile. Njësi të përhershme të inteligjencës franceze do të veprojnë në shtetet e Ballkanit Perëndimor kundër kriminalitetit, trafikimit të drogës, trafikimit të armëve dhe trafikimit të njerëzve si dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Pjese e rëndësishme e strategjisë franceze është edhe luftimi i terrorizmit dhe radikalizmit në kushtet kur xhihadistët shqiptarë po rikthehen në atdhe nga fushëbetejat në Siri dhe Irak.

