Stresi paralajmëron: Kujdes, këngë me stres

21:05 23/12/2021

Pas “Jo jo jo”, Stresi i thotë “po” një bashkëpunimi tjetër. Kësaj here artisti i njohur është bashkuar me një reper të ri, Bala.

Kënga e re do të publikohet të premten (24 Dhjetor) në orën 17:00 dhe siç e ka cilësuar Stresi në një postim të mëparshëm, do të jetë “këngë me stres”.

“A jeni gati për tjetrën? ‘Shoqnia’ vjen së shpejti. Kini kujdes se është këngë me stres... Është në bashkëpunim me Bala, talenti i ri. Prisni, është hit shkurt e shqip”, ka shkruar Stresi në postim.