Struga eliminohet nga Champions

19:59 18/07/2023

Skuadra e Shpëtim Duros do të vijojë garën në Conference League

Struga e drejtuar nga Shpëtim Duro u eliminua nga Champions League. Ekipi shqiptar që është kampion i Maqedonisë së Veriut e humbi 2 – 1 takimin e kthimit me Zalgiris të Lituanisë këtë të martë.

Struga edhe pse shënoi e para me 11-metërsh nuk arriti të mbronte avantazhin, pasi pësoi 2 gola. Ndeshja e parë ishte mbyllur 0 – 0.

Aventura Europiane e skuadrës së Shpëtim Duros do të vijojë në turin e dytë të Conference League ku do të luajë me Buduçnost të Podgoricës.

