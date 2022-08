Studentët e Mësuesisë, praktikë vetëm 3 muaj

22:00 18/08/2022

Të gjithë studentët që mbarojnë studimet e ciklit të dytë për Mësuesi i nënshtrohen edhe një praktike profesionale pranë një shkolle në bazë të profilit të tyre. Më parë kjo praktikë ishte një vit i plotë shkollor, por me ndryshimin e urdhrit nga Ministrja e Arsimit, Evis Kushi, praktika tashmë është shkurtuar në 3 muaj, pra në një semestër.

Nëpërmjet një statusi të publikuar në rrjete sociale ministrja Kushi bën të ditur se koha e praktikave profesionale është shkurtuar tashmë nga 1 vit, në 3 muaj. Dhe sipas saj, ky është një hap që unifikon profesionin e mësuesit me profesionet e tjera të rregulluara, si ai i mjekut, i infermierit dhe i psikologut, duke mundësuar shkurtimin e kohës për pjesëmarrjen e mësuesve në portalin “Mësues për Shqipërinë” për punësim.

Afatet e reja për praktikat e mësuesve do të hyjnë në fuqi në këtë vit shkollor. Sipas urdhrit, praktikanti që ka munguar më shumë se 30% të orëve mësimore, përsërit të plotë praktikën profesionale. Kush mungon 20% deri në 30% të orëve do t’i shtohet praktika me 1 muaj, ndërsa praktikantët që kanë munguar më pak se 20% të orëve mësimore i nënshtrohet vlerësimit.

Klan News