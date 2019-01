Studentët, leksione në këmbë

Për të dytën ditë studentët e juridikut kanë zhvilluar mësimin në mjediset e gjimnazit “Petro Nini Luarasi”.

Janë 100 studentë të vitit të dytë Bachelor që presin për të zhvilluar leksionin në këtë klasë, që nuk mban më shumë sesa 30 persona. Ndaj një pjesë e studentëve qëndrojnë në këmbë.

“Nuk janë kushte shumë të mira, një pjese e studentëve qëndrojnë në këmbë”

“Më mirë kështu sesa pa mësim”

“Jemi pak ngushtë kur bëjmë mësim”

Ndërsa në auditoret e Fakultetit Juridik një grup studentësh vijojnë me ngujimin.

“Po presim vendimin nga asambleja e pedagogëve që të dimë edhe ne për hapat e radhës”.

“Bojkoti do te vijoje deri ne plotësimin e kërkesave.”

1 Shkurti është afati që Asambleja e Pedagogeve ka vendosur kundrejt qeverisë për t’u shprehur pro shfuqizimit të Ligjit për Arsimin e Lartë, me paralajmërimin se do të kalojnë ne grevë të përgjithshme. Të premten një përfaqësi e tyre do të priten nga Ministrja e Arsimit për të diskutuar rreth kërkesave të pedagogëve.

Tv Klan