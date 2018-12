Studentët në ditën e 7 të protestës

Studentët kanë dalë sot sërish në protestë për të shtatën ditë radhazi. Ata u mblodhën përpara Fakulteteve përkatëse dhe më pas marshuan drejt godinës së Ministrisë së Arsimit.

Studentët kanë refuzuar ftesën e dytë të Kryeministrit Edi Rama për dialog, dhe thonë se nuk do të ketë asnjë negociatë por kërkojnë që të pranohen 8 kërkesat e tyre, duke filluar me ulje të tarifave të studimit.

Studentët vazhdimisht bëjnë thirrje që protesta e tyre nuk është politike dhe kërkojnë që në mesin e tyre mos të futen partitë. Ata i kanë lënë afat Ministrisë së Arsimit deri ditën e martë në orën 14:00 që të pranojë të gjithë listën e tyre me 8 kërkesa, në të kundërt kanë deklaruar se do të vazhdojnë protestat, duke lënë të hapur edhe mundësinë e grevës së urisë. Ditën e nesërme është paralajmëruar se në Tiranë do të mbërrijnë edhe studentët e Universiteteve të rretheve. /tvklan.al