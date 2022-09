Studiuesja okulte: Shpirtrat e pafajshëm kthehen në jetë nga një trup në një tjetër, lindin me shenja

12:25 20/09/2022

Në rubrikën “Mister” nga “Shije Shtëpie” në Tv Klan, u trajtua një nga temat më intriguese: a ka jetë në planetët e tjerë? Pranvera Xhafa, një studiuese e Shkencave Okulte, thotë se të gjithë vijmë si energji në këtë planet në mënyrë që të kemi mundësinë të prekim lëndën dhe të përjetojmë emocione. Ajo mbështet idenë se në planetët e tjerë mund të ketë forma të tjera energjie, të cilat i shpjegon më tej me arsyetimin e saj.

Pranvera Xhafa: Po ta vësh re ne nuk mbajmë mend asgjë para se të lindnim, ashtu nuk do mbajmë mend edhe kur të vdesim sepse vijmë dhe riciklohemi. Nga kjo jetë mund të ndodhë që vijmë dhe riciklohemi shumë shpejt nga një trup në një tjetër ose mund të ndodhë që duhet të rrimë disa vite për të pastruar karmën tonë dhe të rikthehemi pas një kohe më të gjatë. Shpeshherë, shpirtrat e pafajshëm kthehen në jetë shumë shpejt nga një trup në një tjetër, mund të kenë pësuar një vdekje fatale, një aksident apo dikush i ka vrarë, ka qenë i pafajshëm dhe në të njëjtën kohë që pritet të lindë një fëmijë, një shpirt tjetër shkëputet dhe vjen në atë trup fëmije.

Olti Shulla: Nejse, kjo gjë nuk është vërtetuar asnjëherë, këto janë vetëm hipoteza.

Pranvera Xhafa: Asgjë nuk është vërtetuar sepse nuk lejohet që të vërtetohet, prandaj është Shkenca Okulte sepse shumë gjëra në planin tim që i them tani janë vetëm fjalë, por në epokën që do të vijë do t’ju çudisin mbase, por do të bëhen normale.

Studiuesja paraqet dy shembuj për të mbështetur teoritë që ajo paraqet.

Pranvera Xhafa: Ne vijmë duke qarë në jetë sepse pasi kemi kuptuar që kemi vdekur nga ajo që ishim, ne shikojmë ndërkohë që kemi vdekur, shikojmë trupin tonë që është shkëputur nga shpirti, shikojmë shumë gjëra dhe për disa orë akoma endemi. Shpirti akoma nuk arrin të pastrohet për 40 ditë dhe prandaj shpeshherë bëhen të 40-tat e trupave apo shpirtrave të vdekur sepse ka pasur raste që shpirti nuk ikën dhe qarkullon derisa ai të gjejë prehjen përtej dhe të pastrohet.

Në rastin kur ka qenë një shpirt i pastër, rikthehet menjëherë në një trup, në një fëmijë, në një bebe dhe zakonisht këto bebe kanë disa shenja në trup, fytyrë apo kokë ku kanë pasur vdekje tragjike, shenja ku janë vrarë i kanë kur lindin, kur vijnë në jetë. Mund t’i kenë të kuqe, viza të bardha dhe do t’i bartin shpeshherë për gjithë jetën. Këto tregojnë mënyrën se si ka vdekur dhe sa i ri është ky shpirt sepse zakonisht kur është i ri, ai mban mend shumë gjëra./tvklan.al