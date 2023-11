Stuhia “Ciaran” në Tiranë, Veliaj-qytetarëve: Ju lutem mos dilni me makina sot e nesër

20:23 03/11/2023

Prej disa orësh grupet e punës të Bashkisë së Tiranës janë në terren për normalizimin e situatës si pasojë e stuhisë së fortë “Ciaran”.

Përmes një postimi në rrjete sociale, kryebashkiaku Veliaj kërkon bashkëpunimin e qytetarëve që të minimizojnë lëvizjen me automjete mbrëmjen e sotme dhe nesër që rrugët të jenë të lira për vinçat dhe eskavatorët.

“Jemi ende duke punuar për zhbllokimin e dhjetra segmenteve nga pemët e rëna prej stuhisë së fortë! Të lutem na ndihmo duke MOS dalë me makinë sot e nesër që rrugët të jenë të lira për vinça, eskavatorë e kamionë që bëjnë transport të tonazhit të rëndë! Mirënjohje qindra kolegëve në terren”, shkruan kryetari i Bashkisë së Tiranës./tvklan.al

???? Jemi ende duke punuar per zhbllokimin e dhjetra segmenteve nga pemet e rena prej stuhise se forte! ????



Te lutem na ndihmo duke MOS dale me makine sot e neser qe rruget te jene te lira per vinça, eskavatore e kamione qe bejne transport te tonazhit te rende! ????



Mirenjohje… pic.twitter.com/vRpAvkXIWy