Stuhia ‘Eunice’ u merr jetën edhe 3 personave në Britanine e Madhe

11:11 19/02/2022

Mijëra shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike, shkollat janë detyruar të mbyllen

Tre persona kanë humbur jetën pasi stuhia ‘‘Eunice’ më e fuqishmja në dekada goditi Britaninë e Madhe. Erërat e forta janë bërë shkak që një grua rreth të 30-tave të humbte jetën në Londër pasi një pemë ra mbi makinën e saj. E njëjta skenë është përsëritur me një 20-vjecar në Hemshire i cili është konstatuar i vdekur në vendngjarje.

Ndërsa një 50-vjeçar në Merseyside ka gjetur vdekjen pasi mbeturinat që dërguan erërat e forta goditën xhamin e përparmë të makinës.

Miliona njerëz janë këshilluar të qëndrojnë në shtëpi, përveçse kur e kanë të nevojshme. Dhjetëra fluturime u anuluan dhe qindra të tjerë u vonuan në aeroportet në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar.

Që kur stuhia e fortë goditi Mbretërinë e Bashkuar, rreth 200 000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike ndërsa shkollat ​​janë detyruar të mbyllen. Më herët pesë njerëz humbën jetën në Evropë nga kjo stuhi që është e dyta për këtë javë e cila godet kontinentin.

Meteorologët thanë se stuhia u fortë u formua nga një rryme jashtëzakonisht e fortë në lindje të Oqeanit Atlantik, me erëra që arritën shpejtësinë 321 km/h.

Klan News

Planes struggle to land at Heathrow Airport as Storm Eunice hits London.

Britain's meteorological service issued its first ever "danger to life" weather warning for London and the army was placed on standby as Storm Eunice made landfall on Friday. #UK #StromEunice #londonstorm pic.twitter.com/h9vg4FTxiC