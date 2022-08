Stuhitë godasin Europën Perëndimore

Shpërndaje







17:40 18/08/2022

3 viktima në Francë, përmbytje në Spanjë e Britani të Madhe

Pas të nxehtit përvëlues, Europa Perëndimore u godit nga stuhitë e shiut dhe breshërit që shkaktuan përmbytje në disa vende.

Erërat e forta me shpejtësi uragani që arritën deri në 224 kilometra në orë goditën ishullin francez të Korsikës. 3 persona humbën jetën, mes të cilëve edhe një 13-vjeçare në incidente të ndryshme ku erërat e tërbuara shkulën pemët me rrënjë. Mbi 45 mijë familje janë pa energji elektrike në ishull. Probleme janë krijuar edhe nëpër aeroporte ku me qindra fluturime janë shtyrë ose anuluar.

Stuhitë prekën edhe Britaninë e Madhe, duke shkaktuar përmbytje në Londër. Megjithatë, reshjet e dendura shërbyen për lehtësimin e krizës së zjarreve në Spanjë, duke reduktuar vatrat e përhapura në gjithë vendin. Shpresohet që reshjet të përmirësojnë edhe thatësirën ekstreme që ka goditur kontinentin.

Përtej Europës, zjarret i morën jetën 26 personave në verilindje të Algjerisë. Ndërsa përmbytje masive kanë goditur edhe Zelandën e Re.

Tv Klan