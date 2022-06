Stuhitë mund të zhvendosin 200 milionë njerëz

Shpërndaje







23:16 01/06/2022

Ekspertët thonë se 40 milionë shtëpi mund të shkatërrohen për shkak të fatkeqësive natyrore

Ndërsa sezoni i uraganeve në Atlantik fillon me parashikime për stuhi mbi normalen për të shtatin vit radhazi, ekspertët paralajmërojnë se qindra miliona njerëz do të largohen nga shtëpitë e tyre nga moti ekstrem në 20 vitet e ardhshme.

ShelterBox, një organizatë e cila ndihmon familjet që përballen çdo vit me fatkeqësi natyrore ka bërë të ditur se mesatarisht, gjatë pesë viteve të fundit, 10.9 milionë njerëz janë zhvendosur çdo vit për shkak të stuhive, sipas shifrave nga Qendra e Monitorimit të Zhvendosjes së Brendshme, dhe nëse kjo mesatare mbahet në dy dekadat e ardhshme, më shumë se 40 milionë shtëpi mund të dëmtohen ose shkatërrohen, duke zhvendosur gati 200 milionë njerëz.

“Unë mendoj se është tashmë e tmerrshme sepse ajo që po shohim është se nuk ka fatkeqësi të mëdha, siç i quanim ne dikur, por shumë mikro-fatkeqësi që po ndodhin gjatë gjithë kohës. Kështu, për shembull, musoni në Azinë Jugore nuk zgjat vetëm për një periudhë, por është një periudhe 6-mujore konstante shirash të dendur që në thelb shkatërrojnë shtëpitë përpara se të ketë ardhur musoni. Pra, ne duhet të ndërtojmë banesa më elastike, në mënyrë që njerëzit të mos detyrohen të ikin dhe ne duhet të parashikojmë ndihma në mënyrën më efektive”, u shpreh shefi i organizatës.

ShelterBox thotë se intensiteti në rritje i stuhive po e bën më të vështirë jetesën në shumë pjesë të botës. Parashikuesit amerikanë vlerësojnë se këtë vit do të ketë deri në 21 stuhi të emërtuara, 10 prej të cilave mund të bëhen uragane, me tre deri në gjashtë prej tyre që do të zhvillohen në uragane të mëdha gjatë sezonit nga Qershori deri më 30 Nëntor.

Temperaturat e larta të paarsyeshme, detet më të ngrohta se mesatarja që ofrojnë energji për ciklonet tropikale dhe një model moti në La Nina pritet të vazhdojë këtë sezon.

Klan News