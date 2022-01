S’u futën dot në seli, deputetët e Grupit të Rithemelimit të PD: Basha e ka kthyer godinën në burg të sigurisë së lartë

12:55 05/01/2022

Një pjesë e Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike ka shkuar sot në selinë e Partisë Demokratike dhe kanë tentuar që të futen brenda selisë.

Por pasi kanë tentuar të gjithë hyrjet kanë parë që të dyert ishin të mbyllura. Pasi nuk mund të hynin në seli, Flamur Noka, në një deklaratë për mediat hodhi akuza kundër kreut të PD, Lulzim Basha, për të cilin tha se e ka kthyer selinë në një burg të sigurisë së lartë.

Noka tha se ai dhe deputetët e tjerë shkuan në seli për të zhvilluar një mbledhje të grupit parlamentar për axhendën e vitit 2022, por nuk mundën të hynin në selinë e PD.

“Një grup deputetët të Grupit Parlamentar të PD erdhëm sonë në selinë e PD, në shtëpinë tonë për të zhvilluar një takim dhe një mbledhje në lidhje me axhendën që do të ketë Grupi Parlamentar për vitin 2022. Ajo që po konstatojmë me dhimbje se shtëpia e lirisë, partia jonë sot duhet të ishte një ambient festiv, ku të gjenin veten të gjithë demokratët. Për fat të keq Edi Rama me pengun e tij e ka kthyer në një Alkatraz të kohëve moderne.

E patë vetë që të gjithë dyert ishin të mbyllura, kjo është turpshme dhe e neveritshme. Pengu i Edi Ramës mund të rri i vetëburgorsur, por e ka shumë gabim, mund të burg pengun e tij, por kurrë nuk mund të burgos shpirtin e lirë të demokratëve. Data 8 do të jetë një ditë që demokratët do të marrin frymë lirisht. Në mënyrën më paqësore në datën 8 do ta kthejnë në shtëpinë e lirisë këtë seli”, tha ai.

Një grup prej 6 personash të Komisionit të Përkohshëm të Rithemelimit të Partisë Demokratike shkuan në selinë blu, por aty gjetën të mbyllura dyert e godinës dhe e patën të pamundur për të hyrë brenda.

Të drejtuar nga deputeti demokrat Flamur Noka provuan të hynin në selinë e Partisë Demokratike edhe përmes dyerve anësore të godinës, por gjithashtu i gjetën të mbyllura.

Sot është afati i fundit që Komisioni i Rithemelimit i kishte lënë Lulzim Bashës për t’u larguar nga zyra e kryetarit të partisë. /tvklan.al