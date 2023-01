Suedia merr presidencën e radhës të BE-së

11:43 01/01/2023

Planet e saj do të varen nga ecuria e luftës në Ukrainë

Suedia merr presidencën e radhës të Bashkimit Europian. Para pak ditësh kryeministri suedez, Ulf Kristersson prezantoi prioritetet e Stokholmit për presidencën e Këshillit të BE para parlamentit.

Kristersson thotë se lufta në Ukrainë do të ketë efekte vendimtare në udhëheqjen e vendit të tij në Këshillin e Bashkimit Europian.

Disa nga prioritetet e Stokholmit për presidencën e radhës të Bashkimit Europian janë përqendrimi në sigurinë, konkurrencën, vlerat demokratike dhe sundimin e ligjit.

Çështje të tjera si mbrojtja e klimës, politika e emigracionit dhe gjithashtu zgjerimi i BE duke përfshirë vdenet e Ballkanit Perëndimor sipas mediave të huaja do të kalojnë në plan të dytë për shkak të pasojave të luftës.

Paralelisht me punën për BE-në, Suedia do të punojë edhe për sigurinë e saj të jashtme. Turqia ende po bllokon pranimin e Suedisë dhe Finlandës në aleancën ushtarake NATO, me pretendimin se këto dy vende nordike janë strehë e terroristë ve.

Megjithatë, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg pret që Suedia të pranohet në NATO gjatë këtij viti.

