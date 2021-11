Suedia zgjedh për herë të parë si kryeministre një grua

19:32 24/11/2021

Magdalena Andersson është miratuar nga parlamenti i Suedisë si kryeministrja e parë grua e vendit, pasi zëvendësoi Stefan Lofven si kreun e socialdemokratëve të qendrës së majtë. Suedia është i vetmi vend nordik që nuk ka zgjedhur kurrë më parë një grua si udhëheqëse kombëtare.

Zonja Andersson, e cila aktualisht është ministre e financave, nuk fitoi votën e së mërkurës. Megjithatë, ajo u zgjodh sepse sipas ligjit suedez asaj i nevojitej vetëm shumica e deputetëve për të mos votuar kundër saj.

Njëqind vjet pasi grave suedeze iu dha vota, liderja 54-vjeçare socialdemokrate u duartrokit në këmbë nga seksionet e parlamentit, ose Riksdag.

Zgjedhja e saj në krye të një qeverie të pakicës pasoi një marrëveshje të 11-të me partinë e majtë të opozitës, në këmbim të pensioneve më të larta për shumë suedezë. Ajo siguroi gjithashtu mbështetjen e partnerit të koalicionit, të Gjelbërve, si dhe të partisë së Qendrës.

Nga 349 anëtarët e Riksdag, 174 votuan kundër saj. Por në krye të 117 deputetëve që mbështetën zonjën Andersson, 57 të tjerë abstenuan, duke i dhënë asaj fitoren me një votë të vetme. Një ish-kampione noti për të rinj nga qyteti universitar i Uppsala.

Andersson filloi karrierën e saj politike në 1996 si këshilltare politike e kryeministrit të atëhershëm Goran Persson. Ajo ka kaluar shtatë vitet e fundit si ministre e financave. Megjithatë, ajo përballet me një punë të vështirë që në fillim, me partitë opozitare në të djathtë që thonë se do të refuzojnë buxhetin e qeverisë për 2022.