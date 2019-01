Sufle spinaqi me krem djathi (Video)

Përbërësit:

500 gr spinaq

100 gr djath i grirë

20 gr qumësht

4 vezë

Vaj ulliri

Arrë moskat

Kripë piper

Për kremin:

150 gr qumësht

100 gr djath kaçkavall

Gjalp

1 lugë miell

Përgatitja:

Fillimisht vendosim spinaqin që të ziej me pak sodë buke në mënyrë që të ruajë ngjyrën. Pasi e ziejmë për pak e skuqim në një tigan me pak hudhër dhe pak trumzë. Pasi e skuqim pak e hedhim në mikser dhe bëjmë krem. Në një tas rrahim vezët me pak kripë dhe piper, shtojmë djathë të grirë dhe spinaqin që bëmë krem dhe i përziejmë të gjitha bashkë. Shtojmë pak arrë moskat dhe pak qumësht. Përbërjen e vendosim në forma dhe e fusim në furrë që të piqet.

Më pas marim një tenxhere shtojmë gjalp, një lugë miell dhe qumështin, e përziejmë dhe më pas shtojmë djathin dhe i përziejmë derisa të bëhet krem. Vendosim në pjatë fillimisht pak krem, mbi të dy gjethe spinaqi dhe suflenë./tvklan.al